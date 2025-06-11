https://ria.ru/20250611/blok-2022393774.html

В Петербурге выставят на торги рукопись Блока

В Петербурге выставят на торги рукопись Блока - РИА Новости, 11.06.2025

В Петербурге выставят на торги рукопись Блока

Рукопись стихотворения "Артистке" Александра Блока выставят на торги 19 июня со стартовой ставкой в 1,6 миллиона рублей, также на аукционе будут выставлены... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:46:00+03:00

2025-06-11T23:46:00+03:00

2025-06-11T23:46:00+03:00

культура

санкт-петербург

россия

александр блок (поэт)

аукцион

литература

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рукопись стихотворения "Артистке" Александра Блока выставят на торги 19 июня со стартовой ставкой в 1,6 миллиона рублей, также на аукционе будут выставлены книги со стихами Владимира Маяковского и Анны Ахматовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". "Девятнадцатого июня аукционный дом "Литфонд" проведет онлайн-торги из Санкт-Петербурга, посвященные раритетным книгам, автографам, фотографиям и историческим бумагам. Самым дорогим лотом предстоящего аукциона является рукопись музейного уровня, датируемая периодом 1910-х – стихотворение Александра Блока, собственноручно записанное поэтом (1,6 млн рублей - стартовая ставка)", - говорится в сообщении. Стихотворение Блока впервые было опубликовано в воронежском журнале "Сирена" в 1918 году. Беловой автограф произведения с правкой под заглавием "Марии Гавриловне Савиной" записан в тетради беловых автографов стихотворений, рассказали в пресс-службе. В числе раритетов аукциона также будет книга-манифест "Два голоса" со стихами Владимира Маяковского в оформлении Эля Лисицкого 1923 года. Сборник состоит из 13 стихотворений Маяковского и считается одним из самых известных в мире манифестов классического авангарда. Стартовая ставка на предстоящих торгах за книжный раритет - 110 тысяч рублей. Прижизненный сборник стихотворений 1965 года "Бег времени" Анны Ахматовой с ее автографом будет выставлен за 100 тысяч рублей, добавили в пресс-службе. Кроме того, на торгах будет представлено первое и единственное издание "История Государства Российского в изображениях Державных его Правителей с кратким объяснительным текстом", иллюстрированное русским живописцем, профессором исторической живописи Императорской академии художеств Василием Верещагиным (Санкт-Петербург, 1890 г.). Книга крайне редко встречается на антикварном рынке. Стартовая ставка в "Литфонде" составит 100 тысяч рублей. Также на аукционе будут выставлены ценные исторические труды о России, Москве и Санкт-Петербурге и уникальные фотоснимки Казани конца XIX века.

https://ria.ru/20250208/skripka-1998091897.html

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санкт-петербург, россия, александр блок (поэт), аукцион, литература