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"Гены героизма". Раскрыты новые подробности Судбищенской битвы - РИА Новости, 11.06.2025
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Наука
 
09:00 11.06.2025 (обновлено: 10:37 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/bitva-2022057917.html
"Гены героизма". Раскрыты новые подробности Судбищенской битвы
"Гены героизма". Раскрыты новые подробности Судбищенской битвы - РИА Новости, 11.06.2025
"Гены героизма". Раскрыты новые подробности Судбищенской битвы
Российские ученые приблизились к воссозданию полной картины хода Судбищенской битвы. Как стало известно на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:00:00+03:00
2025-06-11T10:37:00+03:00
наука
наука
университетская наука
что не найдешь в учебнике
социальный навигатор
общество
орловская область
восточная европа
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские ученые приблизились к воссозданию полной картины хода Судбищенской битвы. Как стало известно на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии 470-летия Судбищенской битвы, археологи продолжают находить все новые предметы вооружения и снаряжения, начинают работу по их научному анализу с применением современных методов и созданию пространственной модели поля битвы с нанесением каждой находки на карту сражения.Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения. Битва произошла 3-4 июля (24-25 июня по старому стилю) 1555 года между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея (начало правления Ивана Грозного). Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет научную ценность и культурное значение. Среди уникальных находок — монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века."Это крупнейшее в Восточной Европе место битвы с огромным количеством артефактов: за три года было найдено более 4500 предметов", — сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, подчеркнув, что ученые сделали настоящее историческое открытие.По его мнению, с этим открытием приходит понимание, что орловская земля — "белая страница", которую нужно наполнять своей историей. "На фоне сегодняшних событий, когда идет СВО, Судбищенское сражение — очередное подтверждение того, что героизм и любовь к Родине у наших людей не родились сегодня, это наши исторические гены героизма", — отметил губернатор, назвав битву "квинтэссенцией всех культурных и характерных особенностей русского человека".Историческое и культурное значение Судбищенской битвы подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова."Это еще одна славная страница нашей истории, невероятная победа русского оружия: войско Ивана Шереметьева было в восемь с половиной раз меньше, чем войско крымского хана. Казалось бы, исход битвы должен был быть очевидным, но сила русского духа, невероятная отвага, уровень войска и чудо Божие позволили одержать славную победу", — отметила она, напомнив, что "неожиданное для крымского хана поражение и потеря 15 000 человек на орловщине заставила крымского хана развернуться и повернуть вспять".Директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко поставил вопрос о том, что для сохранения места Судбищенской битвы необходимо создавать правовые основы на федеральном уровне: "Перед нами стоит задача сохранения территории, на которой произошло судьбоносное сражение глубокого Средневековья, оставившее свой неизгладимый след в отечественной истории. Это место удалось локализовать, но мы столкнулись с проблемой, что вопрос сохранения полей сражений до сих пор не урегулирован законодательно", — сообщил он.При этом Гриценко рассказал, что сейчас этот объект называется "стоянкой". "Однако понятно, что людей привлекает не то, что здесь просто "стояли", а то, что в этом овраге люди отдавали свои жизни", — подчеркнул он, добавив, что найденные артефакты являются свидетельствами драматического события.Уникальным случаем в российской археологии назвал судбищенские раскопки ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов. "Понятно, что поля сражения и Средневековья, и начала индустриальной эры, и наполеоновские воины давно изучаются, но никогда еще не было такого изобилия находок. Никогда. Сошлись много факторов: эта территория была совершенно не населена, противник очень быстро уходил с места сражения… Возможно, поэтому здесь так много всего осталось", — предположил он, добавив, что этот случай еще требует глубокого научного анализа.По его словам, все находки с поля сражения имеют мемориальный характер. Ученые проводят точную фиксацию, каждый предмет заносят на 3D-модель рельефа."Мы получили некоторые зацепки, по которым уже можно отличить залпы татарских лучников от залпов русских воинов", — рассказал он, выразив надежду, что в результате кропотливой работы будет получена реальная реконструкция событий XVI века.Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш предупредил, что полного понимания событий Судбищенской битвы еще не достигнуто, каждый новый археологический сезон ставит перед учеными новые вопросы.По его словам, в настоящее время раскопки растянулись на семь с половиной квадратных километров. "Изначально мы работали на очень локальном участке оврага, который давал нам фантастическое количество находок, но потом мы начали подниматься … Оказалось, что битва разворачивалась не только в овраге, но и на поле. Само сражение в археологическом виде здесь проявляется немного иначе. Мы видим минимальное количество пуль — стрельбы практически не было. Это ближний бой, после которого мы находим остатки сабель, обломки деталей доспехов и огромное количество стрел", — рассказал он.Такой бой Олег Радюш назвал традиционным боем того времени. "В тот момент только начинает происходить переход к массовому использованию ручного огнестрельного оружия в боевых сражениях", — рассказал он."В прошлом году мы смогли вернуть к жизни порядка 200–250 предметов, этом году — 120–150 предметов", — сообщил реставратор высшей категории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев, добавив, что среди предметов коллекции Судбищенской битвы встречаются артефакты не только разного типа, но и разной сохранности. "У нас есть большой массив наконечников стрел в отвратительном состоянии, а есть предметы в хорошем состоянии, на четверочку", — пояснил он.Среди наиболее интересных находок за три полевых сезона Шмелев выделил неожиданно обнаруженный фрагмент огнестрельного оружия и пулелейку — металлическое приспособление, напоминающее плоскогубцы, с углублениями для заливки расплавленного металла.На пресс-конференции реставратор продемонстрировал последние необычные отреставрированные артефакты, среди которых кресало для добычи огня, навершие меча и обух топора, схожего с первым реконструированным артефактом Судбищенской битвы.Напомним, что первый след сражения 1555 года был обнаружен подводными археологами в реке Гоголь. Это событие будет подробно отражено в документальном фильме "Судбищенская битва. Река времени", первый тизер которого был представлен сегодня на пресс-конференции."Мы прекрасно понимаем, сколько труда, сколько полевых работ проводится, сколько работ по реконструкции", — поблагодарил ученых генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", генеральный продюсер фильма "Судбищенская битва. Река времени" Сергей Куликов. Он выразил надежду, что "документальное кино без выдуманных цифр и фактов станет подарком и украшением юбилейного, 470 года со дня Судбищенской битвы".Автор сценария и режиссер фильма полагает, что картина создается как наглядное пособие для подрастающего поколения о средневековых битвах наших предков. "Когда небольшое войско может противостоять такому большому противнику (не разбить, конечно) — победа русского духа. Они не ушли с этого места, они остались, они смогли. Это связывается и с сегодняшним временем. По молитвам русских женщин, которые молились за них — как сейчас русские женщины молятся за наших бойцов в зоне СВО. Это как мостик перекинуть", — поделился Свеженцев.Само обнаружение поля Судбищенской битвы, по мнению режиссера, можно назвать вторым божественным проявлением: "реки — божьи дороги, и именно в реке обнаружился след значимого для истории Руси сражения".
https://ria.ru/20240910/sudbischi-1971702783.html
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наука, университетская наука, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, общество, орловская область, восточная европа, россия, андрей клычков, иван грозный, владимир гриценко, российская академия наук, археология, история, алексей воронцов, куликово поле (заповедник)
Наука, Наука, Университетская наука, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор, Общество, Орловская область, Восточная Европа, Россия, Андрей Клычков, Иван Грозный, Владимир Гриценко, Российская академия наук, Археология, история, Алексей Воронцов, Куликово поле (заповедник)

"Гены героизма". Раскрыты новые подробности Судбищенской битвы

© РИА Новости / Анна МаркеловаАлексей Басманов склонился над раненым Стефаном Сидоровым
Алексей Басманов склонился над раненым Стефаном Сидоровым - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Анна Маркелова
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские ученые приблизились к воссозданию полной картины хода Судбищенской битвы. Как стало известно на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии 470-летия Судбищенской битвы, археологи продолжают находить все новые предметы вооружения и снаряжения, начинают работу по их научному анализу с применением современных методов и созданию пространственной модели поля битвы с нанесением каждой находки на карту сражения.
Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения. Битва произошла 3-4 июля (24-25 июня по старому стилю) 1555 года между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея (начало правления Ивана Грозного). Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет научную ценность и культурное значение. Среди уникальных находок — монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.
"Это крупнейшее в Восточной Европе место битвы с огромным количеством артефактов: за три года было найдено более 4500 предметов", — сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, подчеркнув, что ученые сделали настоящее историческое открытие.
Пресс-конференция на тему: Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы
10 сентября 2024, 07:00
По его мнению, с этим открытием приходит понимание, что орловская земля — "белая страница", которую нужно наполнять своей историей. "На фоне сегодняшних событий, когда идет СВО, Судбищенское сражение — очередное подтверждение того, что героизм и любовь к Родине у наших людей не родились сегодня, это наши исторические гены героизма", — отметил губернатор, назвав битву "квинтэссенцией всех культурных и характерных особенностей русского человека".
Историческое и культурное значение Судбищенской битвы подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Это еще одна славная страница нашей истории, невероятная победа русского оружия: войско Ивана Шереметьева было в восемь с половиной раз меньше, чем войско крымского хана. Казалось бы, исход битвы должен был быть очевидным, но сила русского духа, невероятная отвага, уровень войска и чудо Божие позволили одержать славную победу", — отметила она, напомнив, что "неожиданное для крымского хана поражение и потеря 15 000 человек на орловщине заставила крымского хана развернуться и повернуть вспять".
© РИА Новости / Анна МаркеловаСудбищенская битва: Захват русскими воинами многотысячного коша лошадей. Изображение создано с помощью ИИ
Захват русскими воинами многотысячного коша лошадей
Судбищенская битва: Захват русскими воинами многотысячного коша лошадей. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
1 из 3
© РИА Новости / Анна МаркеловаСудбищенская битва: смерть шехзаде. Изображение создано с помощью ИИ
Смерть шехзаде
Судбищенская битва: смерть шехзаде. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
2 из 3
© РИА Новости / Анна МаркеловаСудбищенская битва: Битва в Урочище. Изображение создано с помощью ИИ
Битва в Урочище
Судбищенская битва: Битва в Урочище. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
3 из 3
Судбищенская битва: Захват русскими воинами многотысячного коша лошадей. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
1 из 3
Судбищенская битва: смерть шехзаде. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
2 из 3
Судбищенская битва: Битва в Урочище. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
3 из 3
Директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко поставил вопрос о том, что для сохранения места Судбищенской битвы необходимо создавать правовые основы на федеральном уровне: "Перед нами стоит задача сохранения территории, на которой произошло судьбоносное сражение глубокого Средневековья, оставившее свой неизгладимый след в отечественной истории. Это место удалось локализовать, но мы столкнулись с проблемой, что вопрос сохранения полей сражений до сих пор не урегулирован законодательно", — сообщил он.
При этом Гриценко рассказал, что сейчас этот объект называется "стоянкой". "Однако понятно, что людей привлекает не то, что здесь просто "стояли", а то, что в этом овраге люди отдавали свои жизни", — подчеркнул он, добавив, что найденные артефакты являются свидетельствами драматического события.
Тайны Судбищенской битвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Тайны Судбищенской битвы
Вчера, 12:44
Уникальным случаем в российской археологии назвал судбищенские раскопки ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов. "Понятно, что поля сражения и Средневековья, и начала индустриальной эры, и наполеоновские воины давно изучаются, но никогда еще не было такого изобилия находок. Никогда. Сошлись много факторов: эта территория была совершенно не населена, противник очень быстро уходил с места сражения… Возможно, поэтому здесь так много всего осталось", — предположил он, добавив, что этот случай еще требует глубокого научного анализа.
По его словам, все находки с поля сражения имеют мемориальный характер. Ученые проводят точную фиксацию, каждый предмет заносят на 3D-модель рельефа.
"Мы получили некоторые зацепки, по которым уже можно отличить залпы татарских лучников от залпов русских воинов", — рассказал он, выразив надежду, что в результате кропотливой работы будет получена реальная реконструкция событий XVI века.
© РИА Новости / Мария Девахина

Находки с поля Судбищенской битвы

Находки с поля Судбищенской битвы

Находки с поля Судбищенской битвы

© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаНаходки с поля Судбищенской битвы
Находки с поля Судбищенской битвы
Находки с поля Судбищенской битвы
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина

Находки с поля Судбищенской битвы

Находки с поля Судбищенской битвы

Находки с поля Судбищенской битвы

© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаНаходки с поля Судбищенской битвы
Находки с поля Судбищенской битвы
Находки с поля Судбищенской битвы
© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4

Находки с поля Судбищенской битвы

© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
Находки с поля Судбищенской битвы
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4

Находки с поля Судбищенской битвы

© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
Находки с поля Судбищенской битвы
© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4
Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш предупредил, что полного понимания событий Судбищенской битвы еще не достигнуто, каждый новый археологический сезон ставит перед учеными новые вопросы.
По его словам, в настоящее время раскопки растянулись на семь с половиной квадратных километров. "Изначально мы работали на очень локальном участке оврага, который давал нам фантастическое количество находок, но потом мы начали подниматься … Оказалось, что битва разворачивалась не только в овраге, но и на поле. Само сражение в археологическом виде здесь проявляется немного иначе. Мы видим минимальное количество пуль — стрельбы практически не было. Это ближний бой, после которого мы находим остатки сабель, обломки деталей доспехов и огромное количество стрел", — рассказал он.
Такой бой Олег Радюш назвал традиционным боем того времени. "В тот момент только начинает происходить переход к массовому использованию ручного огнестрельного оружия в боевых сражениях", — рассказал он.
© РИА Новости / Мария Девахина

Ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов

Ученый секретарь Государственного музея-заповедника Куликово поле Алексей Воронцов

Ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов

© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 8
© РИА Новости / Мария ДевахинаНаучный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш
Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш
Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 8
© РИА Новости / Мария Девахина

Директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко

Директор Государственного музея-заповедника Куликово поле Владимир Гриценко

Директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко

© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 8
© РИА Новости / Мария Девахина

Реставратор высшей категории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев

Реставратор высшей категории Государственного музея-заповедника Куликово поле Виталий Шмелев

Реставратор высшей категории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев

© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 8
© РИА Новости / Мария ДевахинаАвтор сценария и режиссер документального фильма "Судбищенская битва. Река времени" Игорь Свеженцев
Автор сценария и режиссер документального фильма Судбищенская битва. Река времени Игорь Свеженцев
Автор сценария и режиссер документального фильма "Судбищенская битва. Река времени" Игорь Свеженцев
© РИА Новости / Мария Девахина
5 из 8
© РИА Новости / Мария ДевахинаГенеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", генеральный продюсер документального фильма "Судбищенская битва. Река времени" Сергей Куликов
Генеральный директор Орловского клуба подводного плавания Диво, генеральный продюсер документального фильма Судбищенская битва. Река времени Сергей Куликов
Генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", генеральный продюсер документального фильма "Судбищенская битва. Река времени" Сергей Куликов
© РИА Новости / Мария Девахина
6 из 8
© РИА Новости / Мария ДевахинаПрофессор Президентской академии в Орле Дмитрий Цыбаков
Профессор Президентской академии в Орле Дмитрий Цыбаков
Профессор Президентской академии в Орле Дмитрий Цыбаков
© РИА Новости / Мария Девахина
7 из 8
© РИА Новости / Мария Девахина

Пресс-конференция "Тайны Судбищенской битвы"

Пресс-конференция Тайны Судбищенской битвы ММПЦ Россия сегодня

Пресс-конференция "Тайны Судбищенской битвы"

© РИА Новости / Мария Девахина
8 из 8

Ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов

© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 8
Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 8

Директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко

© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 8

Реставратор высшей категории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев

© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 8
Автор сценария и режиссер документального фильма "Судбищенская битва. Река времени" Игорь Свеженцев
© РИА Новости / Мария Девахина
5 из 8
Генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", генеральный продюсер документального фильма "Судбищенская битва. Река времени" Сергей Куликов
© РИА Новости / Мария Девахина
6 из 8
Профессор Президентской академии в Орле Дмитрий Цыбаков
© РИА Новости / Мария Девахина
7 из 8

Пресс-конференция "Тайны Судбищенской битвы"

© РИА Новости / Мария Девахина
8 из 8
"В прошлом году мы смогли вернуть к жизни порядка 200–250 предметов, этом году — 120–150 предметов", — сообщил реставратор высшей категории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев, добавив, что среди предметов коллекции Судбищенской битвы встречаются артефакты не только разного типа, но и разной сохранности. "У нас есть большой массив наконечников стрел в отвратительном состоянии, а есть предметы в хорошем состоянии, на четверочку", — пояснил он.
Среди наиболее интересных находок за три полевых сезона Шмелев выделил неожиданно обнаруженный фрагмент огнестрельного оружия и пулелейку — металлическое приспособление, напоминающее плоскогубцы, с углублениями для заливки расплавленного металла.
На пресс-конференции реставратор продемонстрировал последние необычные отреставрированные артефакты, среди которых кресало для добычи огня, навершие меча и обух топора, схожего с первым реконструированным артефактом Судбищенской битвы.
Напомним, что первый след сражения 1555 года был обнаружен подводными археологами в реке Гоголь. Это событие будет подробно отражено в документальном фильме "Судбищенская битва. Река времени", первый тизер которого был представлен сегодня на пресс-конференции.
"Мы прекрасно понимаем, сколько труда, сколько полевых работ проводится, сколько работ по реконструкции", — поблагодарил ученых генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", генеральный продюсер фильма "Судбищенская битва. Река времени" Сергей Куликов. Он выразил надежду, что "документальное кино без выдуманных цифр и фактов станет подарком и украшением юбилейного, 470 года со дня Судбищенской битвы".
Автор сценария и режиссер фильма полагает, что картина создается как наглядное пособие для подрастающего поколения о средневековых битвах наших предков. "Когда небольшое войско может противостоять такому большому противнику (не разбить, конечно) — победа русского духа. Они не ушли с этого места, они остались, они смогли. Это связывается и с сегодняшним временем. По молитвам русских женщин, которые молились за них — как сейчас русские женщины молятся за наших бойцов в зоне СВО. Это как мостик перекинуть", — поделился Свеженцев.
Само обнаружение поля Судбищенской битвы, по мнению режиссера, можно назвать вторым божественным проявлением: "реки — божьи дороги, и именно в реке обнаружился след значимого для истории Руси сражения".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигаторОбществоОрловская областьВосточная ЕвропаРоссияАндрей КлычковИван ГрозныйВладимир ГриценкоРоссийская академия наукАрхеологияисторияАлексей ВоронцовКуликово поле (заповедник)
 
 
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