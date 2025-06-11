"Гены героизма". Раскрыты новые подробности Судбищенской битвы

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские ученые приблизились к воссозданию полной картины хода Судбищенской битвы. Как стало известно на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии 470-летия Судбищенской битвы, археологи продолжают находить все новые предметы вооружения и снаряжения, начинают работу по их научному анализу с применением современных методов и созданию пространственной модели поля битвы с нанесением каждой находки на карту сражения.Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения. Битва произошла 3-4 июля (24-25 июня по старому стилю) 1555 года между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея (начало правления Ивана Грозного). Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет научную ценность и культурное значение. Среди уникальных находок — монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века."Это крупнейшее в Восточной Европе место битвы с огромным количеством артефактов: за три года было найдено более 4500 предметов", — сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, подчеркнув, что ученые сделали настоящее историческое открытие.По его мнению, с этим открытием приходит понимание, что орловская земля — "белая страница", которую нужно наполнять своей историей. "На фоне сегодняшних событий, когда идет СВО, Судбищенское сражение — очередное подтверждение того, что героизм и любовь к Родине у наших людей не родились сегодня, это наши исторические гены героизма", — отметил губернатор, назвав битву "квинтэссенцией всех культурных и характерных особенностей русского человека".Историческое и культурное значение Судбищенской битвы подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова."Это еще одна славная страница нашей истории, невероятная победа русского оружия: войско Ивана Шереметьева было в восемь с половиной раз меньше, чем войско крымского хана. Казалось бы, исход битвы должен был быть очевидным, но сила русского духа, невероятная отвага, уровень войска и чудо Божие позволили одержать славную победу", — отметила она, напомнив, что "неожиданное для крымского хана поражение и потеря 15 000 человек на орловщине заставила крымского хана развернуться и повернуть вспять".Директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко поставил вопрос о том, что для сохранения места Судбищенской битвы необходимо создавать правовые основы на федеральном уровне: "Перед нами стоит задача сохранения территории, на которой произошло судьбоносное сражение глубокого Средневековья, оставившее свой неизгладимый след в отечественной истории. Это место удалось локализовать, но мы столкнулись с проблемой, что вопрос сохранения полей сражений до сих пор не урегулирован законодательно", — сообщил он.При этом Гриценко рассказал, что сейчас этот объект называется "стоянкой". "Однако понятно, что людей привлекает не то, что здесь просто "стояли", а то, что в этом овраге люди отдавали свои жизни", — подчеркнул он, добавив, что найденные артефакты являются свидетельствами драматического события.Уникальным случаем в российской археологии назвал судбищенские раскопки ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов. "Понятно, что поля сражения и Средневековья, и начала индустриальной эры, и наполеоновские воины давно изучаются, но никогда еще не было такого изобилия находок. Никогда. Сошлись много факторов: эта территория была совершенно не населена, противник очень быстро уходил с места сражения… Возможно, поэтому здесь так много всего осталось", — предположил он, добавив, что этот случай еще требует глубокого научного анализа.По его словам, все находки с поля сражения имеют мемориальный характер. Ученые проводят точную фиксацию, каждый предмет заносят на 3D-модель рельефа."Мы получили некоторые зацепки, по которым уже можно отличить залпы татарских лучников от залпов русских воинов", — рассказал он, выразив надежду, что в результате кропотливой работы будет получена реальная реконструкция событий XVI века.Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш предупредил, что полного понимания событий Судбищенской битвы еще не достигнуто, каждый новый археологический сезон ставит перед учеными новые вопросы.По его словам, в настоящее время раскопки растянулись на семь с половиной квадратных километров. "Изначально мы работали на очень локальном участке оврага, который давал нам фантастическое количество находок, но потом мы начали подниматься … Оказалось, что битва разворачивалась не только в овраге, но и на поле. Само сражение в археологическом виде здесь проявляется немного иначе. Мы видим минимальное количество пуль — стрельбы практически не было. Это ближний бой, после которого мы находим остатки сабель, обломки деталей доспехов и огромное количество стрел", — рассказал он.Такой бой Олег Радюш назвал традиционным боем того времени. "В тот момент только начинает происходить переход к массовому использованию ручного огнестрельного оружия в боевых сражениях", — рассказал он."В прошлом году мы смогли вернуть к жизни порядка 200–250 предметов, этом году — 120–150 предметов", — сообщил реставратор высшей категории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев, добавив, что среди предметов коллекции Судбищенской битвы встречаются артефакты не только разного типа, но и разной сохранности. "У нас есть большой массив наконечников стрел в отвратительном состоянии, а есть предметы в хорошем состоянии, на четверочку", — пояснил он.Среди наиболее интересных находок за три полевых сезона Шмелев выделил неожиданно обнаруженный фрагмент огнестрельного оружия и пулелейку — металлическое приспособление, напоминающее плоскогубцы, с углублениями для заливки расплавленного металла.На пресс-конференции реставратор продемонстрировал последние необычные отреставрированные артефакты, среди которых кресало для добычи огня, навершие меча и обух топора, схожего с первым реконструированным артефактом Судбищенской битвы.Напомним, что первый след сражения 1555 года был обнаружен подводными археологами в реке Гоголь. Это событие будет подробно отражено в документальном фильме "Судбищенская битва. Река времени", первый тизер которого был представлен сегодня на пресс-конференции."Мы прекрасно понимаем, сколько труда, сколько полевых работ проводится, сколько работ по реконструкции", — поблагодарил ученых генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", генеральный продюсер фильма "Судбищенская битва. Река времени" Сергей Куликов. Он выразил надежду, что "документальное кино без выдуманных цифр и фактов станет подарком и украшением юбилейного, 470 года со дня Судбищенской битвы".Автор сценария и режиссер фильма полагает, что картина создается как наглядное пособие для подрастающего поколения о средневековых битвах наших предков. "Когда небольшое войско может противостоять такому большому противнику (не разбить, конечно) — победа русского духа. Они не ушли с этого места, они остались, они смогли. Это связывается и с сегодняшним временем. По молитвам русских женщин, которые молились за них — как сейчас русские женщины молятся за наших бойцов в зоне СВО. Это как мостик перекинуть", — поделился Свеженцев.Само обнаружение поля Судбищенской битвы, по мнению режиссера, можно назвать вторым божественным проявлением: "реки — божьи дороги, и именно в реке обнаружился след значимого для истории Руси сражения".
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"Гены героизма". Раскрыты новые подробности Судбищенской битвы
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские ученые приблизились к воссозданию полной картины хода Судбищенской битвы. Как стало известно на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии 470-летия Судбищенской битвы, археологи продолжают находить все новые предметы вооружения и снаряжения, начинают работу по их научному анализу с применением современных методов и созданию пространственной модели поля битвы с нанесением каждой находки на карту сражения.
Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения. Битва произошла 3-4 июля (24-25 июня по старому стилю) 1555 года между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея (начало правления Ивана Грозного). Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет научную ценность и культурное значение. Среди уникальных находок — монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.
"Это крупнейшее в Восточной Европе место битвы с огромным количеством артефактов: за три года было найдено более 4500 предметов", — сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, подчеркнув, что ученые сделали настоящее историческое открытие.
По его мнению, с этим открытием приходит понимание, что орловская земля — "белая страница", которую нужно наполнять своей историей. "На фоне сегодняшних событий, когда идет СВО, Судбищенское сражение — очередное подтверждение того, что героизм и любовь к Родине у наших людей не родились сегодня, это наши исторические гены героизма", — отметил губернатор, назвав битву "квинтэссенцией всех культурных и характерных особенностей русского человека".
Историческое и культурное значение Судбищенской битвы подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Это еще одна славная страница нашей истории, невероятная победа русского оружия: войско Ивана Шереметьева было в восемь с половиной раз меньше, чем войско крымского хана. Казалось бы, исход битвы должен был быть очевидным, но сила русского духа, невероятная отвага, уровень войска и чудо Божие позволили одержать славную победу", — отметила она, напомнив, что "неожиданное для крымского хана поражение и потеря 15 000 человек на орловщине заставила крымского хана развернуться и повернуть вспять".
Директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко поставил вопрос о том, что для сохранения места Судбищенской битвы необходимо создавать правовые основы на федеральном уровне: "Перед нами стоит задача сохранения территории, на которой произошло судьбоносное сражение глубокого Средневековья, оставившее свой неизгладимый след в отечественной истории. Это место удалось локализовать, но мы столкнулись с проблемой, что вопрос сохранения полей сражений до сих пор не урегулирован законодательно", — сообщил он.
При этом Гриценко рассказал, что сейчас этот объект называется "стоянкой". "Однако понятно, что людей привлекает не то, что здесь просто "стояли", а то, что в этом овраге люди отдавали свои жизни", — подчеркнул он, добавив, что найденные артефакты являются свидетельствами драматического события.
Уникальным случаем в российской археологии назвал судбищенские раскопки ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов. "Понятно, что поля сражения и Средневековья, и начала индустриальной эры, и наполеоновские воины давно изучаются, но никогда еще не было такого изобилия находок. Никогда. Сошлись много факторов: эта территория была совершенно не населена, противник очень быстро уходил с места сражения… Возможно, поэтому здесь так много всего осталось", — предположил он, добавив, что этот случай еще требует глубокого научного анализа.
По его словам, все находки с поля сражения имеют мемориальный характер. Ученые проводят точную фиксацию, каждый предмет заносят на 3D-модель рельефа.
"Мы получили некоторые зацепки, по которым уже можно отличить залпы татарских лучников от залпов русских воинов", — рассказал он, выразив надежду, что в результате кропотливой работы будет получена реальная реконструкция событий XVI века.
Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш предупредил, что полного понимания событий Судбищенской битвы еще не достигнуто, каждый новый археологический сезон ставит перед учеными новые вопросы.
По его словам, в настоящее время раскопки растянулись на семь с половиной квадратных километров. "Изначально мы работали на очень локальном участке оврага, который давал нам фантастическое количество находок, но потом мы начали подниматься … Оказалось, что битва разворачивалась не только в овраге, но и на поле. Само сражение в археологическом виде здесь проявляется немного иначе. Мы видим минимальное количество пуль — стрельбы практически не было. Это ближний бой, после которого мы находим остатки сабель, обломки деталей доспехов и огромное количество стрел", — рассказал он.
Такой бой Олег Радюш назвал традиционным боем того времени. "В тот момент только начинает происходить переход к массовому использованию ручного огнестрельного оружия в боевых сражениях", — рассказал он.
"В прошлом году мы смогли вернуть к жизни порядка 200–250 предметов, этом году — 120–150 предметов", — сообщил реставратор высшей категории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев, добавив, что среди предметов коллекции Судбищенской битвы встречаются артефакты не только разного типа, но и разной сохранности. "У нас есть большой массив наконечников стрел в отвратительном состоянии, а есть предметы в хорошем состоянии, на четверочку", — пояснил он.
Среди наиболее интересных находок за три полевых сезона Шмелев выделил неожиданно обнаруженный фрагмент огнестрельного оружия и пулелейку — металлическое приспособление, напоминающее плоскогубцы, с углублениями для заливки расплавленного металла.
На пресс-конференции реставратор продемонстрировал последние необычные отреставрированные артефакты, среди которых кресало для добычи огня, навершие меча и обух топора, схожего с первым реконструированным артефактом Судбищенской битвы.
Напомним, что первый след сражения 1555 года был обнаружен подводными археологами в реке Гоголь. Это событие будет подробно отражено в документальном фильме "Судбищенская битва. Река времени", первый тизер которого был представлен сегодня на пресс-конференции.
"Мы прекрасно понимаем, сколько труда, сколько полевых работ проводится, сколько работ по реконструкции", — поблагодарил ученых генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво", генеральный продюсер фильма "Судбищенская битва. Река времени" Сергей Куликов. Он выразил надежду, что "документальное кино без выдуманных цифр и фактов станет подарком и украшением юбилейного, 470 года со дня Судбищенской битвы".
Автор сценария и режиссер фильма полагает, что картина создается как наглядное пособие для подрастающего поколения о средневековых битвах наших предков. "Когда небольшое войско может противостоять такому большому противнику (не разбить, конечно) — победа русского духа. Они не ушли с этого места, они остались, они смогли. Это связывается и с сегодняшним временем. По молитвам русских женщин, которые молились за них — как сейчас русские женщины молятся за наших бойцов в зоне СВО. Это как мостик перекинуть", — поделился Свеженцев.
Само обнаружение поля Судбищенской битвы, по мнению режиссера, можно назвать вторым божественным проявлением: "реки — божьи дороги, и именно в реке обнаружился след значимого для истории Руси сражения".
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