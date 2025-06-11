https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158243.html

В Воронежской области уничтожили более 15 БПЛА

В Воронежской области уничтожили более 15 БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025

В Воронежской области уничтожили более 15 БПЛА

Силы ПВО уничтожили более 15 беспилотников на территории Воронежской области, пострадавших и повреждений на земле нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:53:00+03:00

2025-06-11T06:53:00+03:00

2025-06-11T06:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили более 15 беспилотников на территории Воронежской области, пострадавших и повреждений на земле нет, сообщает губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что пострадавших и повреждений на земле нет.Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158152.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)