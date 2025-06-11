https://ria.ru/20250611/bespilotnik-2022207380.html

Во Владимире упал беспилотник, предназначенный для видеосъемки

Во Владимире упал беспилотник, предназначенный для видеосъемки - РИА Новости, 11.06.2025

Во Владимире упал беспилотник, предназначенный для видеосъемки

Беспилотник, предназначенный для видеосъемки, упал во Владимире, пострадавших нет, сообщил глава города Дмитрий Наумов. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:14:00+03:00

2025-06-11T12:14:00+03:00

2025-06-11T12:14:00+03:00

владимир

происшествия

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РЯЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Беспилотник, предназначенный для видеосъемки, упал во Владимире, пострадавших нет, сообщил глава города Дмитрий Наумов. "Получил информацию о падении БПЛА на территории города Владимира. Оперативно выехал на место происшествия. В ходе выяснения обстоятельств инцидента специальными службами установлено, что падение совершил квадрокоптер, предназначенный для видеосъемки... Пострадавших нет", - написал Наумов в своем Telegram-канале. По его словам, у владельца было разрешение на полет дрона для съемки. Наумов попросил жителей города сохранять спокойствие, информацию получать только из официальных источников. Как уточняется в Telegram-канале правительства региона, в центре Владимира упал дрон дорожников, которые проводили обследование проезжей части. Специалисты потеряли управление над беспилотником из-за перебоев сигнала.

https://ria.ru/20250610/bpla-2022006221.html

https://ria.ru/20250608/ataka-2021633925.html

владимир

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владимир, происшествия