Рейтинг@Mail.ru
Во Владимире упал беспилотник, предназначенный для видеосъемки - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/bespilotnik-2022207380.html
Во Владимире упал беспилотник, предназначенный для видеосъемки
Во Владимире упал беспилотник, предназначенный для видеосъемки - РИА Новости, 11.06.2025
Во Владимире упал беспилотник, предназначенный для видеосъемки
Беспилотник, предназначенный для видеосъемки, упал во Владимире, пострадавших нет, сообщил глава города Дмитрий Наумов. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:14:00+03:00
2025-06-11T12:14:00+03:00
владимир
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897332815_0:162:2743:1704_1920x0_80_0_0_92991493f6182cd60af05ed3f1d7cafd.jpg
РЯЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Беспилотник, предназначенный для видеосъемки, упал во Владимире, пострадавших нет, сообщил глава города Дмитрий Наумов. "Получил информацию о падении БПЛА на территории города Владимира. Оперативно выехал на место происшествия. В ходе выяснения обстоятельств инцидента специальными службами установлено, что падение совершил квадрокоптер, предназначенный для видеосъемки... Пострадавших нет", - написал Наумов в своем Telegram-канале. По его словам, у владельца было разрешение на полет дрона для съемки. Наумов попросил жителей города сохранять спокойствие, информацию получать только из официальных источников. Как уточняется в Telegram-канале правительства региона, в центре Владимира упал дрон дорожников, которые проводили обследование проезжей части. Специалисты потеряли управление над беспилотником из-за перебоев сигнала.
https://ria.ru/20250610/bpla-2022006221.html
https://ria.ru/20250608/ataka-2021633925.html
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897332815_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a3256f22c8aa392ebb3626e16c83b038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир, происшествия
Владимир, Происшествия
Во Владимире упал беспилотник, предназначенный для видеосъемки

Предназначенный для видеосъемки дрон упал во Владимире, пострадавших нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир
Владимир - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Беспилотник, предназначенный для видеосъемки, упал во Владимире, пострадавших нет, сообщил глава города Дмитрий Наумов.
"Получил информацию о падении БПЛА на территории города Владимира. Оперативно выехал на место происшествия. В ходе выяснения обстоятельств инцидента специальными службами установлено, что падение совершил квадрокоптер, предназначенный для видеосъемки... Пострадавших нет", - написал Наумов в своем Telegram-канале.
Происшествие на заправочной станции в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Белгороде беспилотник атаковал заправку, погиб человек
Вчера, 14:05
По его словам, у владельца было разрешение на полет дрона для съемки.
Наумов попросил жителей города сохранять спокойствие, информацию получать только из официальных источников.
Как уточняется в Telegram-канале правительства региона, в центре Владимира упал дрон дорожников, которые проводили обследование проезжей части. Специалисты потеряли управление над беспилотником из-за перебоев сигнала.
Последствия атаки БПЛА в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина
8 июня, 15:13
 
ВладимирПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала