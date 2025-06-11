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Поезд "Аврора" вошел в "Книгу рекордов России" - РИА Новости, 11.06.2025
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13:48 11.06.2025 (обновлено: 15:20 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/avrora-2022234423.html
Поезд "Аврора" вошел в "Книгу рекордов России"
Поезд "Аврора" вошел в "Книгу рекордов России" - РИА Новости, 11.06.2025
Поезд "Аврора" вошел в "Книгу рекордов России"
Скоростной поезд "Аврора", соединяющий Москву и Петербург, попал в "Книгу рекордов России" как самый вместительный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:48:00+03:00
2025-06-11T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Скоростной поезд "Аврора", соединяющий Москву и Петербург, попал в "Книгу рекордов России" как самый вместительный, передает корреспондент РИА Новости. Рекорд установлен в категории "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест". "Аврора" насчитывает 18 вагонов, рассчитанных на 1504 места. При этом на поезде отправятся 1515 человек, включая детей до пяти лет, занимающих одно место с родителем. Вручение диплома прошло в торжественной обстановке на Ленинградском вокзале Москвы. Его передал главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов. "Аврора" отправилась в первый рейс в декабре прошлого года. Стандартный состав включает в себя 15 вагонов, где одновременно могут находиться 1200 пассажиров. Поезд курсирует дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и Санкт-Петербурга в 6:00 и в 13:50. Время в пути составляет около пяти с половиной часов. В составах есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, а также вагон-бистро. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Возле каждого места есть розетки и USB-порты. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором.
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москва, санкт-петербург, "аврора", ленинградский вокзал, книга рекордов россии, общество
Хорошие новости, Москва, Санкт-Петербург, "Аврора", Ленинградский вокзал, Книга рекордов России, Общество
Поезд "Аврора" вошел в "Книгу рекордов России"

"Аврора" поставила рекорд по числу пассажиров после продажи 1515 билетов на рейс

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПассажиры садятся в скоростной двухэтажный поезд "Аврора" (Москва - Санкт-Петербург) на Ленинградском вокзале в Москве
Пассажиры садятся в скоростной двухэтажный поезд Аврора (Москва - Санкт-Петербург) на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пассажиры садятся в скоростной двухэтажный поезд "Аврора" (Москва - Санкт-Петербург) на Ленинградском вокзале в Москве
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Скоростной поезд "Аврора", соединяющий Москву и Петербург, попал в "Книгу рекордов России" как самый вместительный, передает корреспондент РИА Новости.
Рекорд установлен в категории "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест". "Аврора" насчитывает 18 вагонов, рассчитанных на 1504 места. При этом на поезде отправятся 1515 человек, включая детей до пяти лет, занимающих одно место с родителем.
Вручение диплома прошло в торжественной обстановке на Ленинградском вокзале Москвы. Его передал главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов.
"Аврора" отправилась в первый рейс в декабре прошлого года. Стандартный состав включает в себя 15 вагонов, где одновременно могут находиться 1200 пассажиров. Поезд курсирует дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и Санкт-Петербурга в 6:00 и в 13:50. Время в пути составляет около пяти с половиной часов.
В составах есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, а также вагон-бистро. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Возле каждого места есть розетки и USB-порты. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором.
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