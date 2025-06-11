https://ria.ru/20250611/avrora-2022234423.html

Поезд "Аврора" вошел в "Книгу рекордов России"

Поезд "Аврора" вошел в "Книгу рекордов России" - РИА Новости, 11.06.2025

Поезд "Аврора" вошел в "Книгу рекордов России"

Скоростной поезд "Аврора", соединяющий Москву и Петербург, попал в "Книгу рекордов России" как самый вместительный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:48:00+03:00

2025-06-11T13:48:00+03:00

2025-06-11T15:20:00+03:00

хорошие новости

москва

санкт-петербург

"аврора"

ленинградский вокзал

книга рекордов россии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022234749_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bdbacbba415b72d80f179cdbe2e3577a.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Скоростной поезд "Аврора", соединяющий Москву и Петербург, попал в "Книгу рекордов России" как самый вместительный, передает корреспондент РИА Новости. Рекорд установлен в категории "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест". "Аврора" насчитывает 18 вагонов, рассчитанных на 1504 места. При этом на поезде отправятся 1515 человек, включая детей до пяти лет, занимающих одно место с родителем. Вручение диплома прошло в торжественной обстановке на Ленинградском вокзале Москвы. Его передал главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов. "Аврора" отправилась в первый рейс в декабре прошлого года. Стандартный состав включает в себя 15 вагонов, где одновременно могут находиться 1200 пассажиров. Поезд курсирует дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и Санкт-Петербурга в 6:00 и в 13:50. Время в пути составляет около пяти с половиной часов. В составах есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, а также вагон-бистро. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Возле каждого места есть розетки и USB-порты. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором.

https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, санкт-петербург, "аврора", ленинградский вокзал, книга рекордов россии, общество