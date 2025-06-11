https://ria.ru/20250611/arktika-2022159405.html

Эксперт объяснил, что может предотвратить конфликты в Арктике

Эксперт объяснил, что может предотвратить конфликты в Арктике - РИА Новости, 11.06.2025

Эксперт объяснил, что может предотвратить конфликты в Арктике

Мирное сосуществование в Арктике стран с разными интересами возможно при условии существования общепринятого регламента поведения в этом регионе, считает... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T07:21:00+03:00

2025-06-11T07:21:00+03:00

2025-06-11T07:21:00+03:00

сша

арктика

гренландия

российская академия наук

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мирное сосуществование в Арктике стран с разными интересами возможно при условии существования общепринятого регламента поведения в этом регионе, считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН кандидат исторических наук Павел Гудев, статья которого опубликована в журнале "Разведчик". Недавние заявления американских властей о намерении присоединить к США Гренландию и Канаду свидетельствуют о том, что борьба за нетронутые ресурсы региона еще впереди, отмечает Гудев. Россия как ведущая арктическая держава заинтересована в том, чтобы Арктика оставалась территорией мира, и готова работать с партнерами над совершенствованием соответствующих правовых механизмов, добавил эксперт. "Для того чтобы избежать превращения Арктики в новый конфликтный морской регион, коим уже является Южно-Китайское море, а потенциально становится и Балтийское, целесообразно подумать о выработке общего свода правил или, скажем, Кодекса поведения. Он может носить необязательный к исполнению характер, но в его обсуждении и принятии должны участвовать все арктические страны, а в перспективе его положения имеет смысл распространить и на Балтику", - говорится в статье.

https://ria.ru/20250606/putin--2021370218.html

сша

арктика

гренландия

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сша, арктика, гренландия, российская академия наук