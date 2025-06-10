https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022033971.html
"Моя работа". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
"Моя работа". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 10.06.2025
"Моя работа". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Украинская делегация на переговорах с Россией не может обсуждать вопросы суверенитета и территориальной целостности страны, заявил Владимир Зеленский в интервью РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:24:00+03:00
2025-06-10T15:24:00+03:00
2025-06-10T22:20:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
киев
владимир зеленский
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинская делегация на переговорах с Россией не может обсуждать вопросы суверенитета и территориальной целостности страны, заявил Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online."Исходя из этого, наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов. <...> Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Моя работа — вести переговоры по территориям", — сказал он.Глава киевского режима также заявил, что не будет вести переговоры ни с кем, кроме российского президента Владимир Путина.В начале июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.На прошлой неделе представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил: есть сигналы, что процесс передачи тел будет якобы перенесен на следующую неделю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оправдания Киева в нежелании забирать тела вряд ли можно счесть правдоподобными. Он подчеркнул, что Россия готова выполнять договоренности по возврату тел, и предложил посмотреть, как будет развиваться ситуация с позицией Украины на неделе.В понедельник в рамках стамбульских договоренностей в Россию прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными.
https://ria.ru/20250610/ukraina-2021963275.html
https://ria.ru/20250610/svo-2022028153.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4238b6e9a97b77ae6fccb5d19355715d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, киев, владимир зеленский, украина, россия, в мире
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Киев, Владимир Зеленский, Украина, Россия, В мире
"Моя работа". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Зеленский заявил, что переговоры о территориях должен вести только он