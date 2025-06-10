https://ria.ru/20250610/zaschitnik-2022105854.html

Шойгу призвал развивать образ России как защитника традиционных ценностей

Шойгу призвал развивать образ России как защитника традиционных ценностей - РИА Новости, 10.06.2025

Шойгу призвал развивать образ России как защитника традиционных ценностей

Образ России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей необходимо развивать в международных отношениях, это должно стать одним из... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:53:00+03:00

2025-06-10T18:53:00+03:00

2025-06-10T18:53:00+03:00

россия

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Образ России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей необходимо развивать в международных отношениях, это должно стать одним из приоритетов внешней политики РФ, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "В международных отношениях необходимо развивать образ Российского государства как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей. Это должно стать одним из приоритетных направлений деятельности во внешнеполитической сфере", - сказал Шойгу по итогам заседания Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250610/putin-2022067514.html

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россия, сергей шойгу, общество