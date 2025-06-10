Гатчинский университет заподозрили в организации нелегальной миграции
УФСБ: руководство Гатчинского вуза подозревают в организации незаконной миграции
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Руководство Гатчинского государственного университета подозревают в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
"Ряд должностных лиц Гатчинского государственного университета создали преступную схему по оформлению учебных виз гражданам из стран Ближнего Востока, которым за денежное вознаграждение предоставляли студенческую визу без фактического обучения в учебном заведении", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции) УК РФ.
Ранее сообщалось, что полиция раскрыла схему организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленинградской области, институт пригласил не менее 20 иностранных студентов, которые фактически там не учились. Материалы расследования были переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе "студентов".
По оперативным данным, как сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 53-летний ректор вуза заключил договор с индивидуальным предпринимателем из Московской области о предоставлении в университет иностранных студентов. "Для организации незаконной деятельности руководитель вуза поручил 46-летнему бывшему проректору подготовить фиктивные приглашения на обучение иностранным гражданам из различных стран", - сообщила пресс-служба регионального главка полиции.
Отмечается, что для оформления всех бюрократических процедур по фиктивному учебному процессу мигрантов указанными лицами в университет были трудоустроены пять работников.
"По адресам проживания предполагаемых организаторов нелегальной миграции и их связей, а также в самом университете проводятся обыски. С ректором и бывшим проректором вуза проводятся процессуальные действия для решения вопроса об их привлечении в качестве подозреваемых по возбужденному уголовному делу", - заключили в ГУМВД.