https://ria.ru/20250610/vsu-2021963569.html

Украина обстреляла Белгородскую область 110 снарядами за сутки

Украина обстреляла Белгородскую область 110 снарядами за сутки - РИА Новости, 10.06.2025

Украина обстреляла Белгородскую область 110 снарядами за сутки

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 110 снарядами, при этом большая часть из этих атак пришлась на Краснояружский... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:21:00+03:00

2025-06-10T11:21:00+03:00

2025-06-10T11:21:00+03:00

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 110 снарядами, при этом большая часть из этих атак пришлась на Краснояружский район, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 83 беспилотниками, из них 50 дронов были сбиты. В ночь на вторник пострадал ребенок, кроме того, губернатор рассказал о мужчине, который обратился за медпомощью после удара дрона 8 июня. Различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, социальном и коммерческом объектах и 19 транспортных средствах. "В Белгородском районе по посёлкам Малиновка, Разумное, сёлам Ближнее, Репное и Черемошное выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 9 беспилотников, которые сбиты системой ПВО. Вчера самостоятельно за медицинской помощью обратился мужчина, получивший ранение в результате атаки дрона в посёлке Октябрьский 8 июня… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено выпущено 89 боеприпасов в ходе 16 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Алексеевским округом системой ПВО сбиты 13 беспилотников. В Борисовском районе по двум селам совершены атаки двумя беспилотниками. В Валуйском округе город Валуйки и село Пристень подверглись атакам шести беспилотников. В Грайворонском округе четыре села подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено семь боеприпасов, и атакам семи беспилотников. Корочанский район подвергся атаке трех дронов. Прохоровский район атакован одним беспилотником. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Пристень, Протопоповка и Ржевка подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атакам 34 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250521/prigovor-2018361775.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородский район

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия