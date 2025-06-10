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Врач рассказала, как подростку подготовиться к экзаменам - РИА Новости, 10.06.2025
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03:50 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/vrach-2021915326.html
Врач рассказала, как подростку подготовиться к экзаменам
Врач рассказала, как подростку подготовиться к экзаменам - РИА Новости, 10.06.2025
Врач рассказала, как подростку подготовиться к экзаменам
Многие выпускники жертвуют сном ради ночной зубрежки, но это абсолютно неэффективно, при этом 7-8 часов сна, завтрак из овсянки, яиц и орехов, прогулка на... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:50:00+03:00
2025-06-10T03:50:00+03:00
общество
виктор власов
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Многие выпускники жертвуют сном ради ночной зубрежки, но это абсолютно неэффективно, при этом 7-8 часов сна, завтрак из овсянки, яиц и орехов, прогулка на свежем воздухе на 20-30 минут могут поспособствовать успешной сдаче экзамена, рассказала РИА Новости педиатр Европейского медицинского центра Виктория Власова. "Основная помощь подростку – оптимизация режима сна и отдыха, а также правильное питание. Многие выпускники жертвуют сном ради ночной зубрежки, но это абсолютно неэффективно. Исследования показали, что недосып снижает способность мозга к запоминанию на 40%, а регулярный 7-8 часовой сон повышает концентрацию, запоминание и способствует успешной сдаче экзамена", - рассказала Власова. По ее словам, за день до экзамена лучше есть легкую, питательную пищу. Хорошо поддерживают когнитивные функции орехи, темный шоколад, бананы, авокадо и рыба. В день экзамена завтрак должен включать сложные углеводы и белки – овсянка, яйца и орехи. Это поможет поддерживать уровень энергии на высоком уровне длительное время. "Нельзя забывать о легкой физической нагрузке: прогулка на свежем воздухе на 20-30 минут снижает тревожность и улучшает работу мозга. А прогулка в парке или пробежка улучшает эмоциональный фон. Также нельзя пренебрегать легкими кардиоупражнениями. Небольшая кардиоразминка – приседания или бег на месте в течении 15 минут, возвращают бодрость духа и возможность заниматься", - рассказала врач.
https://ria.ru/20250610/vrach-2021913656.html
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общество, виктор власов, основной государственный экзамен (огэ)
Общество, Виктор Власов, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Врач рассказала, как подростку подготовиться к экзаменам

Врач Власова: успешной сдаче экзамена может помочь 7-8 часовой сон

© Depositphotos.com / olly18Подготовка к экзаменам
Подготовка к экзаменам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Depositphotos.com / olly18
Подготовка к экзаменам. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Многие выпускники жертвуют сном ради ночной зубрежки, но это абсолютно неэффективно, при этом 7-8 часов сна, завтрак из овсянки, яиц и орехов, прогулка на свежем воздухе на 20-30 минут могут поспособствовать успешной сдаче экзамена, рассказала РИА Новости педиатр Европейского медицинского центра Виктория Власова.
"Основная помощь подростку – оптимизация режима сна и отдыха, а также правильное питание. Многие выпускники жертвуют сном ради ночной зубрежки, но это абсолютно неэффективно. Исследования показали, что недосып снижает способность мозга к запоминанию на 40%, а регулярный 7-8 часовой сон повышает концентрацию, запоминание и способствует успешной сдаче экзамена", - рассказала Власова.
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По ее словам, за день до экзамена лучше есть легкую, питательную пищу. Хорошо поддерживают когнитивные функции орехи, темный шоколад, бананы, авокадо и рыба. В день экзамена завтрак должен включать сложные углеводы и белки – овсянка, яйца и орехи. Это поможет поддерживать уровень энергии на высоком уровне длительное время.
"Нельзя забывать о легкой физической нагрузке: прогулка на свежем воздухе на 20-30 минут снижает тревожность и улучшает работу мозга. А прогулка в парке или пробежка улучшает эмоциональный фон. Также нельзя пренебрегать легкими кардиоупражнениями. Небольшая кардиоразминка – приседания или бег на месте в течении 15 минут, возвращают бодрость духа и возможность заниматься", - рассказала врач.
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ОбществоВиктор ВласовОсновной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
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