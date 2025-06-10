https://ria.ru/20250610/ukraina-2022121824.html
"Кажется неизбежным". СМИ неожиданно высказались о России и Украине
"Кажется неизбежным". СМИ неожиданно высказались о России и Украине - РИА Новости, 10.06.2025
"Кажется неизбежным". СМИ неожиданно высказались о России и Украине
В конфликте России и Украины уже достигнут или скоро наступит переломный момент, Киев находится на грани военного поражения из-за продвижения российских войск в РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:47:00+03:00
2025-06-10T20:47:00+03:00
2025-06-10T20:47:00+03:00
россия
украина
днепропетровская область
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В конфликте России и Украины уже достигнут или скоро наступит переломный момент, Киев находится на грани военного поражения из-за продвижения российских войск в Днепропетровской области, пишет в статье для Asia Times американский политолог Эндрю Корыбко."Если же рассуждать о финале этого конфликта, то похоже, что переломный момент или уже достигнут или вот-вот будет — после чего чаша военно-стратегических весов окончательно и бесповоротно склонится в пользу России. Крайне трудно себе представить, как Украине выбраться из этой дилеммы <…>. Поражение Украины кажется неизбежным", — говорится в материале.По мнению аналитика, натиск российских войск может привести к серьезному ослаблению Украины, от которого та уже не сможет оправиться.Автор материала предупреждает, что киевский режим может пойти на откровенный терроризм в попытке противостоять России, однако у него ничего не получится.На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.Как заявило Министерство обороны России в понедельник, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022105120.html
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россия, украина, днепропетровская область, дмитрий песков
Россия, Украина, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
"Кажется неизбежным". СМИ неожиданно высказались о России и Украине
Asia Times: поражение Украины неизбежно