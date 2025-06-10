https://ria.ru/20250610/ukraina-2022121824.html

"Кажется неизбежным". СМИ неожиданно высказались о России и Украине

"Кажется неизбежным". СМИ неожиданно высказались о России и Украине - РИА Новости, 10.06.2025

"Кажется неизбежным". СМИ неожиданно высказались о России и Украине

В конфликте России и Украины уже достигнут или скоро наступит переломный момент, Киев находится на грани военного поражения из-за продвижения российских войск в РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:47:00+03:00

2025-06-10T20:47:00+03:00

2025-06-10T20:47:00+03:00

россия

украина

днепропетровская область

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В конфликте России и Украины уже достигнут или скоро наступит переломный момент, Киев находится на грани военного поражения из-за продвижения российских войск в Днепропетровской области, пишет в статье для Asia Times американский политолог Эндрю Корыбко."Если же рассуждать о финале этого конфликта, то похоже, что переломный момент или уже достигнут или вот-вот будет — после чего чаша военно-стратегических весов окончательно и бесповоротно склонится в пользу России. Крайне трудно себе представить, как Украине выбраться из этой дилеммы <…>. Поражение Украины кажется неизбежным", — говорится в материале.По мнению аналитика, натиск российских войск может привести к серьезному ослаблению Украины, от которого та уже не сможет оправиться.Автор материала предупреждает, что киевский режим может пойти на откровенный терроризм в попытке противостоять России, однако у него ничего не получится.На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.Как заявило Министерство обороны России в понедельник, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022105120.html

https://ria.ru/20250609/kreml-2021763985.html

россия

украина

днепропетровская область

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россия, украина, днепропетровская область, дмитрий песков