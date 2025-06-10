https://ria.ru/20250610/ukraina-2021963275.html

В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева

В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева - РИА Новости, 10.06.2025

В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева

Террористическая атака Украины на российские аэродромы не скажется на ситуации в зоне проведения специальной военной операции, пишет американское издание... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:21:00+03:00

2025-06-10T11:21:00+03:00

2025-06-10T17:52:00+03:00

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

россия

киев

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Террористическая атака Украины на российские аэродромы не скажется на ситуации в зоне проведения специальной военной операции, пишет американское издание Foreign Policy."(Атака Киева на аэродромы. — Прим. ред.) не повлияет на способность России продолжать наступление", — говорится в материале.Автор также признал стратегическую неактуальность террористической атаки, предпринятой Украиной, и подчеркнул, что спустя три года после начала СВО у Киева и его сторонников все еще нет убедительного плана действий.Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.Владимир Зеленский взял на себя ответственность за теракты.Шестого июня Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.

https://ria.ru/20250610/nato-2021953921.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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киев

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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия, киев, в мире