https://ria.ru/20250610/uchebnik-2021911445.html

Кравцов поддержал идею вернуть "Азбуке" название "Букварь"

Кравцов поддержал идею вернуть "Азбуке" название "Букварь" - РИА Новости, 10.06.2025

Кравцов поддержал идею вернуть "Азбуке" название "Букварь"

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости поддержал возвращение букварей в школы страны, однако данная инициатива требует дополнительного РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T01:54:00+03:00

2025-06-10T01:54:00+03:00

2025-06-10T01:56:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

елена ямпольская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018215297_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_212c01c8698a692b300b9391a5940ccd.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости поддержал возвращение букварей в школы страны, однако данная инициатива требует дополнительного обсуждения. Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь" вместо нынешней "Азбуки". "Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая", - сказал министр. В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что на данный момент продолжается разработка единых государственных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению. "В комплекте с ними в качестве учебных пособий будут предусмотрены словари, в том числе для младших классов – буквари", - заключили в пресс-службе министерства.

https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html

https://ria.ru/20250605/literatura-2021136648.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов, елена ямпольская