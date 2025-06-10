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Кравцов поддержал идею вернуть "Азбуке" название "Букварь" - РИА Новости, 10.06.2025
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01:54 10.06.2025 (обновлено: 01:56 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/uchebnik-2021911445.html
Кравцов поддержал идею вернуть "Азбуке" название "Букварь"
Кравцов поддержал идею вернуть "Азбуке" название "Букварь" - РИА Новости, 10.06.2025
Кравцов поддержал идею вернуть "Азбуке" название "Букварь"
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости поддержал возвращение букварей в школы страны, однако данная инициатива требует дополнительного РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T01:54:00+03:00
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общество
россия
сергей кравцов
елена ямпольская
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости поддержал возвращение букварей в школы страны, однако данная инициатива требует дополнительного обсуждения. Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь" вместо нынешней "Азбуки". "Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая", - сказал министр. В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что на данный момент продолжается разработка единых государственных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению. "В комплекте с ними в качестве учебных пособий будут предусмотрены словари, в том числе для младших классов – буквари", - заключили в пресс-службе министерства.
https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html
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общество, россия, сергей кравцов, елена ямпольская
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Елена Ямпольская
Кравцов поддержал идею вернуть "Азбуке" название "Букварь"

Кравцов поддержал идею вернуть названия первого учебника с "Азбуки" на "Букварь"

© РИА Новости / Анастасия ПетроваСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости поддержал возвращение букварей в школы страны, однако данная инициатива требует дополнительного обсуждения.
Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь" вместо нынешней "Азбуки".
Вариант обложки школьного букваря - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путину представили обложку нового букваря
5 июня, 16:06
"Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая", - сказал министр.
В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что на данный момент продолжается разработка единых государственных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению.
"В комплекте с ними в качестве учебных пособий будут предусмотрены словари, в том числе для младших классов – буквари", - заключили в пресс-службе министерства.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе
5 июня, 16:50
 
ОбществоРоссияСергей КравцовЕлена Ямпольская
 
 
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