В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве и некоторых областях Украины
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее тревогу в Киеве объявляли в 18.23 мск.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 23.02. Тревога в Киевской области была объявлена в 23.01, в это же время начал звучать сигнал тревоги в Черкасской, Сумской и Полтавской областях страны. В 23.02 была объявлена тревога в Черниговской области. Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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