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Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios - РИА Новости, 10.06.2025
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16:48 10.06.2025 (обновлено: 18:37 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/tramp-2022055941.html
Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios
Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios - РИА Новости, 10.06.2025
Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп Трамп готов пойти на крайние меры для подавления протестов в Лос-Анджелесе и может применить закон о восстании 1807 года, пишет... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:48:00+03:00
2025-06-10T18:37:00+03:00
в мире
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протесты в калифорнии
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп готов пойти на крайние меры для подавления протестов в Лос-Анджелесе и может применить закон о восстании 1807 года, пишет портал Axios. &quot;Трамп как никогда близок к тому, чтобы задействовать закон о восстании, движимый стремлением к власти, не ограниченной губернаторами, генералами и другими факторами, которые сдерживали его в 2020 году&quot;, — говорится в публикации.Как отметил портал, Трамп уже нарушил многолетнюю практику, федерально подчиняя Национальную гвардию Калифорнии без согласия властей штата. Теперь он, по мнению Axios, "открыто транслирует свою готовность — даже рвение — к применению закона", так как в понедельник президент назвал протестующих мятежниками. Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html
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Использование фейерверков протестующими в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики Белого дома кидают в полицию фейерверки, в ответ летят резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios

Axios: Трамп как никогда близок к применению закона о восстании 1807 года

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп готов пойти на крайние меры для подавления протестов в Лос-Анджелесе и может применить закон о восстании 1807 года, пишет портал Axios.
«

"Трамп как никогда близок к тому, чтобы задействовать закон о восстании, движимый стремлением к власти, не ограниченной губернаторами, генералами и другими факторами, которые сдерживали его в 2020 году", — говорится в публикации.

Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
9 июня, 19:27

Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) — федеральный закон США, который предоставляет президенту право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.

Как отметил портал, Трамп уже нарушил многолетнюю практику, федерально подчиняя Национальную гвардию Калифорнии без согласия властей штата. Теперь он, по мнению Axios, "открыто транслирует свою готовность — даже рвение — к применению закона", так как в понедельник президент назвал протестующих мятежниками.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе
© Getty Images / Mario Tama

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

© Getty Images / Mario Tama
1 из 10
© Getty Images / Spencer Platt

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

Национальная гвардия США во время протестов в Лос-Анджелесе

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

© Getty Images / Spencer Platt
2 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

Полицейские во время протестов в Лос-Анджелесе

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

© AP Photo / Eric Thayer
3 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

Люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов в Лос-Анжелесе

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

© AP Photo / Ethan Swope
4 из 10
© Getty Images / Gina Ferazzi

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

© Getty Images / Gina Ferazzi
5 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

Поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

© AP Photo / Eric Thayer
6 из 10
© Getty Images / Anadolu

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

© Getty Images / Anadolu
7 из 10
© Getty Images / Robert Gauthier

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© Getty Images / Robert Gauthier
8 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

© AP Photo / Eric Thayer
9 из 10
© Getty Images / Mario Tama

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

© Getty Images / Mario Tama
10 из 10

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

© Getty Images / Mario Tama
1 из 10

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

© Getty Images / Spencer Platt
2 из 10

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

© AP Photo / Eric Thayer
3 из 10

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

© AP Photo / Ethan Swope
4 из 10

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

© Getty Images / Gina Ferazzi
5 из 10

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

© AP Photo / Eric Thayer
6 из 10

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

© Getty Images / Anadolu
7 из 10

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© Getty Images / Robert Gauthier
8 из 10

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

© AP Photo / Eric Thayer
9 из 10

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

© Getty Images / Mario Tama
10 из 10
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
  • Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп прокомментировал размещение морских пехотинцев в Лос-Анджелесе
9 июня, 23:33
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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