Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios

Axios: Трамп как никогда близок к применению закона о восстании 1807 года
"Трамп как никогда близок к тому, чтобы задействовать закон о восстании, движимый стремлением к власти, не ограниченной губернаторами, генералами и другими факторами, которые сдерживали его в 2020 году", — говорится в публикации.
Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) — федеральный закон США, который предоставляет президенту право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.
В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.
Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.
7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.
На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.
На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.
Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.
Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.
На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.
На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.
Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.
Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.
Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.
В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.
Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.
На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.
Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.
На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.
Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
- Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.