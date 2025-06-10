https://ria.ru/20250610/tramp-2022055941.html

Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios

Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios - РИА Новости, 10.06.2025

Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп Трамп готов пойти на крайние меры для подавления протестов в Лос-Анджелесе и может применить закон о восстании 1807 года, пишет... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:48:00+03:00

2025-06-10T16:48:00+03:00

2025-06-10T18:37:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп готов пойти на крайние меры для подавления протестов в Лос-Анджелесе и может применить закон о восстании 1807 года, пишет портал Axios. "Трамп как никогда близок к тому, чтобы задействовать закон о восстании, движимый стремлением к власти, не ограниченной губернаторами, генералами и другими факторами, которые сдерживали его в 2020 году", — говорится в публикации.Как отметил портал, Трамп уже нарушил многолетнюю практику, федерально подчиняя Национальную гвардию Калифорнии без согласия властей штата. Теперь он, по мнению Axios, "открыто транслирует свою готовность — даже рвение — к применению закона", так как в понедельник президент назвал протестующих мятежниками. Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html

https://ria.ru/20250609/tramp-2021903231.html

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Использование фейерверков протестующими в Лос-Анджелесе Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики Белого дома кидают в полицию фейерверки, в ответ летят резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-10T16:48 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, протесты в калифорнии