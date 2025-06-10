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Трамп странно высказался о роли СССР во Второй мировой войне

Трамп странно высказался о роли СССР во Второй мировой войне - РИА Новости, 10.06.2025

Трамп странно высказался о роли СССР во Второй мировой войне

США одержали победу во Второй мировой войне, а Советский Союз им "помог" в этом, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T01:29:00+03:00

2025-06-10T01:29:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США одержали победу во Второй мировой войне, а Советский Союз им "помог" в этом, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме."Мы те, кто выиграл эту войну. Россия нам помогла", — сказал Трамп.Президент США вновь повторил утверждение, что потери СССР в годы войны составили 51 миллион человек, и добавил, что "об этом нельзя забывать".Седьмого мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, советская армия якобы не была таким решающим фактором, как американская. Он также утверждал, что без американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала высказывания Трампа глубоко ошибочными и популистскими. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила показать президенту США слова Джона Кеннеди, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля о решающей роли Красной армии во Второй мировой войне и победе над фашизмом.

https://ria.ru/20250609/tramp-2021899650.html

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в мире, сша, россия, ссср, дональд трамп, валентина матвиенко, маргарита симоньян, совет федерации рф