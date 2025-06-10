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"Мы приближаемся". На Западе забили тревогу из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 10.06.2025 (обновлено: 19:58 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/svo-2022028153.html
"Мы приближаемся". На Западе забили тревогу из-за событий в зоне СВО
"Мы приближаемся". На Западе забили тревогу из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025
"Мы приближаемся". На Западе забили тревогу из-за событий в зоне СВО
Крах Украины произойдет в ближайшее время, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTubе-канала. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:11:00+03:00
2025-06-10T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
гленн дизен
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Крах Украины произойдет в ближайшее время, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTubе-канала."Мы приближаемся к той развязке, которую многие предсказывали. Линия фронта трещит. Растет число жертв и дезертиров со стороны ВСУ", — сказал он.Полный крах Украины может произойти в течение нескольких месяцев, добавил Дизен.Во вторник ВС России нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины. Также под удары попали пункты управления и места дислокации ВСУ, сосредоточения вооружения и техники противника, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего. Для атаки российская армия использовала высокоточное оружие и ударные дроны.
https://ria.ru/20250610/ukraina-2021963275.html
https://ria.ru/20250610/nato-2021953921.html
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гленн дизен, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Гленн Дизен, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
"Мы приближаемся". На Западе забили тревогу из-за событий в зоне СВО

Профессор Дизен: крах Украины может произойти в течение нескольких месяцев

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Крах Украины произойдет в ближайшее время, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTubе-канала.
"Мы приближаемся к той развязке, которую многие предсказывали. Линия фронта трещит. Растет число жертв и дезертиров со стороны ВСУ", — сказал он.
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Полный крах Украины может произойти в течение нескольких месяцев, добавил Дизен.
Во вторник ВС России нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины. Также под удары попали пункты управления и места дислокации ВСУ, сосредоточения вооружения и техники противника, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего. Для атаки российская армия использовала высокоточное оружие и ударные дроны.
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Специальная военная операция на УкраинеГленн ДизенВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреУкраина
 
 
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