https://ria.ru/20250610/sud-2022051792.html

Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна

Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна - РИА Новости, 10.06.2025

Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна

Суд в Ленинградской области не стал арестовывать 15-летнюю школьницу, выбросившую новорожденного ребенка из окна на улицу. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:25:00+03:00

2025-06-10T16:25:00+03:00

2025-06-10T16:25:00+03:00

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Суд в Ленинградской области не стал арестовывать 15-летнюю школьницу, выбросившую новорожденного ребенка из окна на улицу. "Всеволожским городским судом отказано в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Освобождена в зале суда. Иных мер пресечения судом также не избрано", - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Ранее сообщалось, что 5 июня в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от очевидцев о том, что под окнами дома №11 по улице Томилина в поселке Дубровка обнаружен пакет с новорожденной девочкой. Девочка доставлена в больницу, ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Позже была задержана мать ребенка, ей оказалась 15-летняя школьница. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, обвиняемая родила ребенка в квартире, после чего поместила в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа. Следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу.

https://ria.ru/20250606/devochka-2021443589.html

ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район