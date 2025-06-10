https://ria.ru/20250610/sud-2022051792.html
Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна
Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна - РИА Новости, 10.06.2025
Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна
Суд в Ленинградской области не стал арестовывать 15-летнюю школьницу, выбросившую новорожденного ребенка из окна на улицу. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:25:00+03:00
2025-06-10T16:25:00+03:00
2025-06-10T16:25:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Суд в Ленинградской области не стал арестовывать 15-летнюю школьницу, выбросившую новорожденного ребенка из окна на улицу. "Всеволожским городским судом отказано в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Освобождена в зале суда. Иных мер пресечения судом также не избрано", - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Ранее сообщалось, что 5 июня в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от очевидцев о том, что под окнами дома №11 по улице Томилина в поселке Дубровка обнаружен пакет с новорожденной девочкой. Девочка доставлена в больницу, ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Позже была задержана мать ребенка, ей оказалась 15-летняя школьница. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, обвиняемая родила ребенка в квартире, после чего поместила в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа. Следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу.
https://ria.ru/20250606/devochka-2021443589.html
ленинградская область
всеволожский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район
Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна
Суд в Ленинградской области не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца