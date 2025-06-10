https://ria.ru/20250610/ssha-2021980457.html

Песков рассказал о контактах России и США

Песков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 10.06.2025

Песков рассказал о контактах России и США

Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:43:00+03:00

2025-06-10T12:43:00+03:00

2025-06-10T12:43:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

россия

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также осуществляют прямые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как вы знаете, у нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, и при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Трампом или его представителями в администрации.

https://ria.ru/20250610/ukraina-2021963275.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире