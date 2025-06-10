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Песков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 10.06.2025
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12:43 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ssha-2021980457.html
Песков рассказал о контактах России и США
Песков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 10.06.2025
Песков рассказал о контактах России и США
Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:43:00+03:00
2025-06-10T12:43:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также осуществляют прямые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как вы знаете, у нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, и при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Трампом или его представителями в администрации.
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сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Песков рассказал о контактах России и США

Песков: Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также осуществляют прямые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как вы знаете, у нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, и при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Трампом или его представителями в администрации.
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СШАВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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