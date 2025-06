https://ria.ru/20250610/ssha-2021824275.html

"Протесты в Калифорнии — лишь повод". Трамп задумал убить сразу двух зайцев

"Протесты в Калифорнии — лишь повод". Трамп задумал убить сразу двух зайцев - РИА Новости, 10.06.2025

"Протесты в Калифорнии — лишь повод". Трамп задумал убить сразу двух зайцев

Решение президента США направить в Лос-Анджелес две тысячи солдат для подавления протестов вызвало политический конфликт. В Демократической партии отчаянно... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:13:00+03:00

в мире

калифорния

лос-анджелес

сша

владимир васильев

дональд трамп

российская академия наук

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021391177_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_3a022e96efd119b096bbadfbdebdd722.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Решение президента США направить в Лос-Анджелес две тысячи солдат для подавления протестов вызвало политический конфликт. В Демократической партии отчаянно критикуют главу государства, а тот, судя по всему, готовит еще один мощный удар по их рейтингам. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.Гром в раюДональд Трамп, обещавший выслать из страны миллион нелегальных мигрантов в первый же год правления, перешел к следующему этапу своего плана. Основным полем боя стала Калифорния. Так, в Лос-Анджелесе за неделю задержали 118 человек. При этом силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Однако некоторые жители штата выступили в защиту приезжих. В митингах участвовали до 400 человек. Их поддержали и местные власти. "Эта тактика сеет террор в наших общинах и подрывает благополучие города", — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Уполномоченный по вопросам пограничной безопасности ("царь границы", назначенный Трампом) Том Хоуман возразил: силовики защищают американцев. "Мэр Басс должна быть нам благодарна", — подчеркнул он.Как бы там ни было, Трамп приказал направить в штат две тысячи национальных гвардейцев, чтобы подавить мятеж. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, это реакция "на беззаконие, которому позволили укорениться представители Демпартии".Сам Трамп ответил местным властям, уничижительно исковеркав фамилию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома: "Если Ньюскам (scum — "отброс", "подлец", "ничтожество") и Карен Басс не могут выполнять свою работу, в таком случае вмешается федеральное правительство и решит проблему беспорядков и мародерства".Новость об отправке войск подстегнула протесты. В Лос-Анджелесе на улицы вышли несколько тысяч человек. Размахивая флагами Мексики и Калифорнии, они перекрыли крупную автомагистраль, сожгли несколько автомобилей. Впрочем, особых столкновений не было. Вскоре Трамп сообщил, что мятеж подавлен.Атака в СМИ и наявуГубернатор пытается опротестовать президентский указ в суде. "У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата — провоцирование напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны", — подчеркнул Ньюсом. По его словам, для отправки Нацгвардии требовался запрос местной администрации.Либеральные СМИ ожидаемо солидаризировались с калифорнийцами. Так, в The Wall Street Journal отметили: непонятно, каким именно законом воспользовался Трамп для отправки войск. В The New York Times считают, что президент "вышел на новый уровень репрессий против мигрантов". Это затронуло не только криминальные элементы, но и обычных иностранных студентов.В Los Angeles Times и вовсе обвинили хозяина Белого дома "в злоупотреблении властью". Дескать, он подрывает "основополагающий демократический принцип, по которому военные не должны контролировать гражданских". В том же духе высказываются и другие многочисленные критики Трампа из стана демократов.Однажды в ГолливудеПолитолог Алексей Черняев не верит, что нелегальной миграции в Калифорнии можно положить конец. А вот риск расширения протестов на другие штаты и даже "второго издания" движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), возникшего в первую каденцию Трампа, вполне реален."Сорок процентов жителей Калифорнии — мексиканцы. Использование войск создает угрозу утраты контроля над ситуацией. Например, если солдаты убьют кого-то", — рассуждает эксперт.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что Трамп хочет одновременно поднять свою популярность и нанести удар по Демократической партии. Напомним: согласно опросу Reuters/Ipsos, в январе президента поддерживали 47 процентов американцев, а сейчас — только 39."Еще больше ситуацию усугубил конфликт с Илоном Маском. Нужен был повод продемонстрировать твердость, и тут подвернулась Калифорния", — говорит американист.Когда Трамп приказал арестовать деятелей давно укоренившейся в Лос-Анджелесе мексиканской мафии, в гетто заволновались. Узнав, что в город едет Нацгвардия, устроили уличные беспорядки."Как известно, Калифорния — крупнейший американский штат и ключевой оплот демократов. Ньюсом — претендент на роль лидера Демпартии. Трамп хочет показать их никчемность и беспомощность, чтобы лишить поддержки на довыборах в конгресс", — уверен Васильев.И он тоже не исключает того, что конфликт перекинется на другие штаты. А это уже общенациональный политический кризис.

https://ria.ru/20250606/mask-2021330102.html

https://ria.ru/20250531/gruziya-2019986166.html

калифорния

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, владимир васильев, дональд трамп, российская академия наук, протесты в калифорнии, гэвин ньюсом