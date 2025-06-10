"Протесты в Калифорнии — лишь повод". Трамп задумал убить сразу двух зайцев
Американист Васильев: Трамп пытается нанести ответный удар по Демпартии
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Решение президента США направить в Лос-Анджелес две тысячи солдат для подавления протестов вызвало политический конфликт. В Демократической партии отчаянно критикуют главу государства, а тот, судя по всему, готовит еще один мощный удар по их рейтингам. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.
Гром в раю
Дональд Трамп, обещавший выслать из страны миллион нелегальных мигрантов в первый же год правления, перешел к следующему этапу своего плана. Основным полем боя стала Калифорния. Так, в Лос-Анджелесе за неделю задержали 118 человек. При этом силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
© AP Photo / Eric ThayerАкции против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer
Акции против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Однако некоторые жители штата выступили в защиту приезжих. В митингах участвовали до 400 человек. Их поддержали и местные власти. "Эта тактика сеет террор в наших общинах и подрывает благополучие города", — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Уполномоченный по вопросам пограничной безопасности ("царь границы", назначенный Трампом) Том Хоуман возразил: силовики защищают американцев. "Мэр Басс должна быть нам благодарна", — подчеркнул он.
Как бы там ни было, Трамп приказал направить в штат две тысячи национальных гвардейцев, чтобы подавить мятеж. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, это реакция "на беззаконие, которому позволили укорениться представители Демпартии".
Сам Трамп ответил местным властям, уничижительно исковеркав фамилию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома: "Если Ньюскам (scum — "отброс", "подлец", "ничтожество") и Карен Басс не могут выполнять свою работу, в таком случае вмешается федеральное правительство и решит проблему беспорядков и мародерства".
© AP Photo / Eric ThayerАкции против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer
Акции против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Новость об отправке войск подстегнула протесты. В Лос-Анджелесе на улицы вышли несколько тысяч человек. Размахивая флагами Мексики и Калифорнии, они перекрыли крупную автомагистраль, сожгли несколько автомобилей. Впрочем, особых столкновений не было. Вскоре Трамп сообщил, что мятеж подавлен.
Атака в СМИ и наяву
Губернатор пытается опротестовать президентский указ в суде. "У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата — провоцирование напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны", — подчеркнул Ньюсом. По его словам, для отправки Нацгвардии требовался запрос местной администрации.
© AP Photo / Rich PedroncelliГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Либеральные СМИ ожидаемо солидаризировались с калифорнийцами. Так, в The Wall Street Journal отметили: непонятно, каким именно законом воспользовался Трамп для отправки войск. В The New York Times считают, что президент "вышел на новый уровень репрессий против мигрантов". Это затронуло не только криминальные элементы, но и обычных иностранных студентов.
В Los Angeles Times и вовсе обвинили хозяина Белого дома "в злоупотреблении властью". Дескать, он подрывает "основополагающий демократический принцип, по которому военные не должны контролировать гражданских". В том же духе высказываются и другие многочисленные критики Трампа из стана демократов.
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Однажды в Голливуде
Политолог Алексей Черняев не верит, что нелегальной миграции в Калифорнии можно положить конец. А вот риск расширения протестов на другие штаты и даже "второго издания" движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), возникшего в первую каденцию Трампа, вполне реален.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста у здания полицейского управления в Портленде
Участники акции протеста у здания полицейского управления в Портленде
"Сорок процентов жителей Калифорнии — мексиканцы. Использование войск создает угрозу утраты контроля над ситуацией. Например, если солдаты убьют кого-то", — рассуждает эксперт.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что Трамп хочет одновременно поднять свою популярность и нанести удар по Демократической партии. Напомним: согласно опросу Reuters/Ipsos, в январе президента поддерживали 47 процентов американцев, а сейчас — только 39.
"Еще больше ситуацию усугубил конфликт с Илоном Маском. Нужен был повод продемонстрировать твердость, и тут подвернулась Калифорния", — говорит американист.
© Getty Images / Mario TamaАкции против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
© Getty Images / Mario Tama
Акции против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Когда Трамп приказал арестовать деятелей давно укоренившейся в Лос-Анджелесе мексиканской мафии, в гетто заволновались. Узнав, что в город едет Нацгвардия, устроили уличные беспорядки.
"Как известно, Калифорния — крупнейший американский штат и ключевой оплот демократов. Ньюсом — претендент на роль лидера Демпартии. Трамп хочет показать их никчемность и беспомощность, чтобы лишить поддержки на довыборах в конгресс", — уверен Васильев.
И он тоже не исключает того, что конфликт перекинется на другие штаты. А это уже общенациональный политический кризис.