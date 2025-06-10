Совфед обсудит кандидатуру Крупнова на должность зампреда Верховного суда
Клишас: Совфед обсудит кандидатуру Крупнова на пост зампреда Верховного суда
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Совет Федерации и профильный комитет обсудят кандидатуру Игоря Крупнова на должность заместителя председателя Верховного суда РФ, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
"В Совет Федерации поступило представление президента РФ В.В.Путина о назначении судьи Верховного Суда Российской Федерации Крупнова Игоря Владимировича на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Российской Федерации", - написал он.
Сенатор отметил, что возглавляемый им комитет рассмотрит указанную кандидатуру на своём заседании 17 июня и предложит Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении кандидатуры на указанную должность на очередном заседании Совета Федерации 18 июня.
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