https://ria.ru/20250610/sovfed-2021954282.html

Совфед обсудит кандидатуру Крупнова на должность зампреда Верховного суда

Совфед обсудит кандидатуру Крупнова на должность зампреда Верховного суда - РИА Новости, 10.06.2025

Совфед обсудит кандидатуру Крупнова на должность зампреда Верховного суда

Совет Федерации и профильный комитет обсудят кандидатуру Игоря Крупнова на должность заместителя председателя Верховного суда РФ, сообщил глава конституционного РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:33:00+03:00

2025-06-10T10:33:00+03:00

2025-06-10T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Совет Федерации и профильный комитет обсудят кандидатуру Игоря Крупнова на должность заместителя председателя Верховного суда РФ, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. "В Совет Федерации поступило представление президента РФ В.В.Путина о назначении судьи Верховного Суда Российской Федерации Крупнова Игоря Владимировича на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Российской Федерации", - написал он. Сенатор отметил, что возглавляемый им комитет рассмотрит указанную кандидатуру на своём заседании 17 июня и предложит Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении кандидатуры на указанную должность на очередном заседании Совета Федерации 18 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, андрей клишас, совет федерации рф