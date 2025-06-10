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Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня
Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня - РИА Новости, 10.06.2025
Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня
Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит закон о национальном мессенджере на заседании 17 июня, верхняя палата заслушает доклад по... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:54:00+03:00
2025-06-10T15:54:00+03:00
2025-06-10T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит закон о национальном мессенджере на заседании 17 июня, верхняя палата заслушает доклад по законодательной инициативе 18 июня, сообщил сенатор Андрей Клишас. "Закон о национальном мессенджере комитет Совета Федерации по конституционному законодательству планирует рассмотреть на своём плановом заседании 17-го июня и вынести на пленарное заседание 18-го июня. Докладчиком выступит сенатор Шейкин А.Г.", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее нижняя палата российского парламента на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг, в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта.
https://ria.ru/20250530/servis-2019981520.html
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технологии, андрей клишас, совет федерации рф, общество
Технологии, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Общество
Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня
Клишас: комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня