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Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня - РИА Новости, 10.06.2025
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15:54 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/sovet-2022043360.html
Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня
Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня - РИА Новости, 10.06.2025
Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня
Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит закон о национальном мессенджере на заседании 17 июня, верхняя палата заслушает доклад по... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:54:00+03:00
2025-06-10T15:54:00+03:00
технологии
андрей клишас
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит закон о национальном мессенджере на заседании 17 июня, верхняя палата заслушает доклад по законодательной инициативе 18 июня, сообщил сенатор Андрей Клишас. "Закон о национальном мессенджере комитет Совета Федерации по конституционному законодательству планирует рассмотреть на своём плановом заседании 17-го июня и вынести на пленарное заседание 18-го июня. Докладчиком выступит сенатор Шейкин А.Г.", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее нижняя палата российского парламента на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг, в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта.
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технологии, андрей клишас, совет федерации рф, общество
Технологии, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Общество
Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня

Клишас: комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит закон о национальном мессенджере на заседании 17 июня, верхняя палата заслушает доклад по законодательной инициативе 18 июня, сообщил сенатор Андрей Клишас.
"Закон о национальном мессенджере комитет Совета Федерации по конституционному законодательству планирует рассмотреть на своём плановом заседании 17-го июня и вынести на пленарное заседание 18-го июня. Докладчиком выступит сенатор Шейкин А.Г.", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее нижняя палата российского парламента на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг, в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта.
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 14:49
 
ТехнологииАндрей КлишасСовет Федерации РФОбщество
 
 
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