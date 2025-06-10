https://ria.ru/20250610/sovet-2022043360.html

Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня

Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня - РИА Новости, 10.06.2025

Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня

Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит закон о национальном мессенджере на заседании 17 июня, верхняя палата заслушает доклад по... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:54:00+03:00

2025-06-10T15:54:00+03:00

2025-06-10T15:54:00+03:00

технологии

андрей клишас

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_ba4163f5e266df250e133a4bbe2a3be2.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит закон о национальном мессенджере на заседании 17 июня, верхняя палата заслушает доклад по законодательной инициативе 18 июня, сообщил сенатор Андрей Клишас. "Закон о национальном мессенджере комитет Совета Федерации по конституционному законодательству планирует рассмотреть на своём плановом заседании 17-го июня и вынести на пленарное заседание 18-го июня. Докладчиком выступит сенатор Шейкин А.Г.", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее нижняя палата российского парламента на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг, в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта.

https://ria.ru/20250530/servis-2019981520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, андрей клишас, совет федерации рф, общество