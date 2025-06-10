https://ria.ru/20250610/sovbez-2022042439.html
Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе
Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе - РИА Новости, 10.06.2025
Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе
Помощник президента России Владимир Мединский, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, а также вице-премьер... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:51:00+03:00
2025-06-10T15:51:00+03:00
2025-06-10T15:53:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир мединский
владимир путин
сергей нарышкин
заседание совбеза рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, а также вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступят с докладами на "большом" Совете безопасности РФ у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Во вторник Путин работает в Ново-Огарево и проведет заседание Совета безопасности РФ, которое будет посвящено защите духовно-нравственных ценностей, сообщил Песков. "Будут доклады различные. Это и доклад Голиковой, доклад Лаврова, доклад Нарышкина. Выступит и Владимир Мединский, помощник президента, и от губернаторского корпуса губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. И будет обмен мнениями... Выступление президента достаточно объемное, будет открыто для СМИ", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Кремль попросит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу рассказать прессе о том, как велось обсуждение на заседании. -0-
https://ria.ru/20250604/putin-2020926212.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир мединский, владимир путин, сергей нарышкин, заседание совбеза рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Заседание Совбеза РФ
Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе
Песков: Мединский, Лавров, Нарышкин и Голикова выступят с докладами на Совбезе