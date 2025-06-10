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Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе

Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе - РИА Новости, 10.06.2025

Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе

Помощник президента России Владимир Мединский, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, а также вице-премьер... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:51:00+03:00

2025-06-10T15:51:00+03:00

2025-06-10T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, а также вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступят с докладами на "большом" Совете безопасности РФ у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Во вторник Путин работает в Ново-Огарево и проведет заседание Совета безопасности РФ, которое будет посвящено защите духовно-нравственных ценностей, сообщил Песков. "Будут доклады различные. Это и доклад Голиковой, доклад Лаврова, доклад Нарышкина. Выступит и Владимир Мединский, помощник президента, и от губернаторского корпуса губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. И будет обмен мнениями... Выступление президента достаточно объемное, будет открыто для СМИ", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Кремль попросит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу рассказать прессе о том, как велось обсуждение на заседании. -0-

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политика, россия, дмитрий песков, владимир мединский, владимир путин, сергей нарышкин, заседание совбеза рф