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Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе - РИА Новости, 10.06.2025
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15:51 10.06.2025 (обновлено: 15:53 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/sovbez-2022042439.html
Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе
Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе - РИА Новости, 10.06.2025
Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе
Помощник президента России Владимир Мединский, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, а также вице-премьер... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:51:00+03:00
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политика
россия
дмитрий песков
владимир мединский
владимир путин
сергей нарышкин
заседание совбеза рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, а также вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступят с докладами на "большом" Совете безопасности РФ у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Во вторник Путин работает в Ново-Огарево и проведет заседание Совета безопасности РФ, которое будет посвящено защите духовно-нравственных ценностей, сообщил Песков. "Будут доклады различные. Это и доклад Голиковой, доклад Лаврова, доклад Нарышкина. Выступит и Владимир Мединский, помощник президента, и от губернаторского корпуса губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. И будет обмен мнениями... Выступление президента достаточно объемное, будет открыто для СМИ", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Кремль попросит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу рассказать прессе о том, как велось обсуждение на заседании. -0-
https://ria.ru/20250604/putin-2020926212.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир мединский, владимир путин, сергей нарышкин, заседание совбеза рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Заседание Совбеза РФ
Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе

Песков: Мединский, Лавров, Нарышкин и Голикова выступят с докладами на Совбезе

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, а также вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступят с докладами на "большом" Совете безопасности РФ у президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Путин работает в Ново-Огарево и проведет заседание Совета безопасности РФ, которое будет посвящено защите духовно-нравственных ценностей, сообщил Песков.
"Будут доклады различные. Это и доклад Голиковой, доклад Лаврова, доклад Нарышкина. Выступит и Владимир Мединский, помощник президента, и от губернаторского корпуса губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. И будет обмен мнениями... Выступление президента достаточно объемное, будет открыто для СМИ", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Кремль попросит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу рассказать прессе о том, как велось обсуждение на заседании. -0-
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин пообещал обсудить теракты под Брянском и Курском на заседании Совбеза
4 июня, 17:42
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийВладимир ПутинСергей НарышкинЗаседание Совбеза РФ
 
 
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