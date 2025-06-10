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Шойгу назвал вопрос сохранения национальных ценностей архиважным - РИА Новости, 10.06.2025
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18:31 10.06.2025 (обновлено: 18:50 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/rossiya-2022096240.html
Шойгу назвал вопрос сохранения национальных ценностей архиважным
Шойгу назвал вопрос сохранения национальных ценностей архиважным - РИА Новости, 10.06.2025
Шойгу назвал вопрос сохранения национальных ценностей архиважным
Вопрос сохранения национальных ценностей для России является архиважным, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам заседания совета. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:31:00+03:00
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россия
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопрос сохранения национальных ценностей для России является архиважным, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам заседания совета."Как председатель Совета безопасности Владимир Владимирович (Путин) и сейчас сказал, и до этого он говорил - это вопрос архиважный, для нашей страны особенно, страны, в которой проживают 195 народностей", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24"."Важнее этого, пожалуй, задач нет", - добавил он.
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россия, сергей шойгу, общество
Россия, Сергей Шойгу, Общество
Шойгу назвал вопрос сохранения национальных ценностей архиважным

Шойгу назвал вопрос сохранения национальных ценностей России архиважным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопрос сохранения национальных ценностей для России является архиважным, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам заседания совета.
"Как председатель Совета безопасности Владимир Владимирович (Путин) и сейчас сказал, и до этого он говорил - это вопрос архиважный, для нашей страны особенно, страны, в которой проживают 195 народностей", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
"Важнее этого, пожалуй, задач нет", - добавил он.
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