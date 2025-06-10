https://ria.ru/20250610/rossiya-2022096240.html

Шойгу назвал вопрос сохранения национальных ценностей архиважным

Шойгу назвал вопрос сохранения национальных ценностей архиважным - РИА Новости, 10.06.2025

Шойгу назвал вопрос сохранения национальных ценностей архиважным

Вопрос сохранения национальных ценностей для России является архиважным, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам заседания совета. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:31:00+03:00

2025-06-10T18:31:00+03:00

2025-06-10T18:50:00+03:00

россия

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопрос сохранения национальных ценностей для России является архиважным, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам заседания совета."Как председатель Совета безопасности Владимир Владимирович (Путин) и сейчас сказал, и до этого он говорил - это вопрос архиважный, для нашей страны особенно, страны, в которой проживают 195 народностей", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24"."Важнее этого, пожалуй, задач нет", - добавил он.

https://ria.ru/20250529/mir-2019781958.html

россия

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2025

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россия, сергей шойгу, общество