В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои подразделения
Депутат Рады Горбенко: более ста тысяч военных самовольно оставили свои части
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Свыше 100 тысяч украинских военных самовольно оставили свои подразделения, заявил депутат Рады Руслан Горбенко.
"Если условно, то самовольное оставление части на Украине - 100 тысяч плюс, это большое количество. Да, сейчас очень много возвращается и благодаря возможности перейти в другую воинскую часть", - сказал Горбенко в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция". При этом он не уточнил, о каком периоде идет речь.
Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.
В конце апреля Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.