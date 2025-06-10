https://ria.ru/20250610/rada-2021934742.html

В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои подразделения

В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои подразделения - РИА Новости, 10.06.2025

В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои подразделения

Свыше 100 тысяч украинских военных самовольно оставили свои подразделения, заявил депутат Рады Руслан Горбенко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:13:00+03:00

2025-06-10T09:13:00+03:00

2025-06-10T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Свыше 100 тысяч украинских военных самовольно оставили свои подразделения, заявил депутат Рады Руслан Горбенко. "Если условно, то самовольное оставление части на Украине - 100 тысяч плюс, это большое количество. Да, сейчас очень много возвращается и благодаря возможности перейти в другую воинскую часть", - сказал Горбенко в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция". При этом он не уточнил, о каком периоде идет речь. Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек. В конце апреля Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021482257.html

https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html

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Максим Зубков

украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире