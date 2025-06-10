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В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои подразделения - РИА Новости, 10.06.2025
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09:13 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rada-2021934742.html
В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои подразделения
В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои подразделения - РИА Новости, 10.06.2025
В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои подразделения
Свыше 100 тысяч украинских военных самовольно оставили свои подразделения, заявил депутат Рады Руслан Горбенко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:13:00+03:00
2025-06-10T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Свыше 100 тысяч украинских военных самовольно оставили свои подразделения, заявил депутат Рады Руслан Горбенко. "Если условно, то самовольное оставление части на Украине - 100 тысяч плюс, это большое количество. Да, сейчас очень много возвращается и благодаря возможности перейти в другую воинскую часть", - сказал Горбенко в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция". При этом он не уточнил, о каком периоде идет речь. Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек. В конце апреля Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021482257.html
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украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои подразделения

Депутат Рады Горбенко: более ста тысяч военных самовольно оставили свои части

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Свыше 100 тысяч украинских военных самовольно оставили свои подразделения, заявил депутат Рады Руслан Горбенко.
"Если условно, то самовольное оставление части на Украине - 100 тысяч плюс, это большое количество. Да, сейчас очень много возвращается и благодаря возможности перейти в другую воинскую часть", - сказал Горбенко в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция". При этом он не уточнил, о каком периоде идет речь.
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В конце апреля Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
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