https://ria.ru/20250610/putin-2022106298.html
Путин призвал неформально подходить к работе по сохранению ценностей
Путин призвал неформально подходить к работе по сохранению ценностей - РИА Новости, 10.06.2025
Путин призвал неформально подходить к работе по сохранению ценностей
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности попросил держать на контроле каждый... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:58:00+03:00
2025-06-10T18:58:00+03:00
2025-06-10T18:58:00+03:00
россия
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности попросил держать на контроле каждый пункт работы по сохранению национальных ценностей и подходить к работе неформально. Во вторник Путин провел заседание Совета безопасности РФ, которое было посвящено защите духовно-нравственных ценностей. "Завершая сегодняшнее заседание Совета безопасности, президент страны еще и еще раз сказал: каждый пункт должен быть на контроле, каждый пункт имеет свое очень важное значение и свой вес, поэтому, пожалуйста, подойдите к этому неформально", - сказал Шойгу по итогам заседания телеканалу "Россия 24".
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россия, сергей шойгу, владимир путин
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Путин призвал неформально подходить к работе по сохранению ценностей
Шойгу: Путин попросил неформально подходить к работе по сохранению нацценностей