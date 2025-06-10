https://ria.ru/20250610/putin-2022106298.html

Путин призвал неформально подходить к работе по сохранению ценностей

Путин призвал неформально подходить к работе по сохранению ценностей - РИА Новости, 10.06.2025

Путин призвал неформально подходить к работе по сохранению ценностей

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности попросил держать на контроле каждый... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:58:00+03:00

2025-06-10T18:58:00+03:00

2025-06-10T18:58:00+03:00

россия

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности попросил держать на контроле каждый пункт работы по сохранению национальных ценностей и подходить к работе неформально. Во вторник Путин провел заседание Совета безопасности РФ, которое было посвящено защите духовно-нравственных ценностей. "Завершая сегодняшнее заседание Совета безопасности, президент страны еще и еще раз сказал: каждый пункт должен быть на контроле, каждый пункт имеет свое очень важное значение и свой вес, поэтому, пожалуйста, подойдите к этому неформально", - сказал Шойгу по итогам заседания телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20250610/zaschitnik-2022105854.html

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россия, сергей шойгу, владимир путин