https://ria.ru/20250610/putin-2022043761.html

Путин оценил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием

Путин оценил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием - РИА Новости, 10.06.2025

Путин оценил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием

Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим показателем" уровень оснащения отечественным оборудованием в БУЗ ВО "Воронежском областном научно-клиническом... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:57:00+03:00

2025-06-10T15:57:00+03:00

2025-06-10T15:57:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

воронежская область

владимир путин

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022034363_0:163:3282:2009_1920x0_80_0_0_09d7bf10dc8367cbff4aeed1a729dbf8.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим показателем" уровень оснащения отечественным оборудованием в БУЗ ВО "Воронежском областном научно-клиническом онкологическом центре" . Во вторник в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с главой государства общались главный врач БУЗ ВО "Воронежский областной научно-клинический онкологический центр" Иван Мошуров и губернатор Воронежской области Александр Гусев, которые рассказали о работе онкоцентра и строительстве нового радиотерапевтического корпуса. Путин поинтересовался, какой процент отечественного оборудования в онкологическом центре, Мошуров, в свою очередь, ответил, что данный показатель составляет более 60%. "Здорово, это очень хорошо. Хороший показатель", - сказал глава государства, отвечая Мошурову. На базе Воронежского областного онкологического диспансера завершено строительство нового радиотерапевтического корпуса. Семиэтажное здание общей площадью 13 тысяч квадратных метров оснащено современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний. В новом радиотерапевтическом корпусе размещен стационарный блок, который включает три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест. Также в здании расположены блоки дистанционной лучевой радиотерапии и топометрической подготовки, отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на шесть коек, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов, блок клинических исследований, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в радиотерапевтическом корпусе размещена кафедра онкологии Воронежского ГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России. Объект отвечает самым высоким требованиям комфорта и безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря новейшему оборудованию и продуманной инфраструктуре, он стал уникальным объектом на территории России в составе системы онкологической помощи.

https://ria.ru/20250610/nauka-2021823350.html

https://ria.ru/20250214/kaprin-1999090088.html

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, воронежская область, владимир путин, александр гусев (губернатор)