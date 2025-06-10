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Путин оценил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием - РИА Новости, 10.06.2025
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15:57 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/putin-2022043761.html
Путин оценил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием
Путин оценил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием - РИА Новости, 10.06.2025
Путин оценил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием
Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим показателем" уровень оснащения отечественным оборудованием в БУЗ ВО "Воронежском областном научно-клиническом... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:57:00+03:00
2025-06-10T15:57:00+03:00
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим показателем" уровень оснащения отечественным оборудованием в БУЗ ВО "Воронежском областном научно-клиническом онкологическом центре" . Во вторник в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с главой государства общались главный врач БУЗ ВО "Воронежский областной научно-клинический онкологический центр" Иван Мошуров и губернатор Воронежской области Александр Гусев, которые рассказали о работе онкоцентра и строительстве нового радиотерапевтического корпуса. Путин поинтересовался, какой процент отечественного оборудования в онкологическом центре, Мошуров, в свою очередь, ответил, что данный показатель составляет более 60%. "Здорово, это очень хорошо. Хороший показатель", - сказал глава государства, отвечая Мошурову. На базе Воронежского областного онкологического диспансера завершено строительство нового радиотерапевтического корпуса. Семиэтажное здание общей площадью 13 тысяч квадратных метров оснащено современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний. В новом радиотерапевтическом корпусе размещен стационарный блок, который включает три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест. Также в здании расположены блоки дистанционной лучевой радиотерапии и топометрической подготовки, отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на шесть коек, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов, блок клинических исследований, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в радиотерапевтическом корпусе размещена кафедра онкологии Воронежского ГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России. Объект отвечает самым высоким требованиям комфорта и безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря новейшему оборудованию и продуманной инфраструктуре, он стал уникальным объектом на территории России в составе системы онкологической помощи.
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общество, здоровье - общество, россия, воронежская область, владимир путин, александр гусев (губернатор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Воронежская область, Владимир Путин, Александр Гусев (губернатор)
Путин оценил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием

Путин отметил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием на 60%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим показателем" уровень оснащения отечественным оборудованием в БУЗ ВО "Воронежском областном научно-клиническом онкологическом центре" .
Во вторник в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с главой государства общались главный врач БУЗ ВО "Воронежский областной научно-клинический онкологический центр" Иван Мошуров и губернатор Воронежской области Александр Гусев, которые рассказали о работе онкоцентра и строительстве нового радиотерапевтического корпуса.
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Путин поинтересовался, какой процент отечественного оборудования в онкологическом центре, Мошуров, в свою очередь, ответил, что данный показатель составляет более 60%.
«
"Здорово, это очень хорошо. Хороший показатель", - сказал глава государства, отвечая Мошурову.
На базе Воронежского областного онкологического диспансера завершено строительство нового радиотерапевтического корпуса. Семиэтажное здание общей площадью 13 тысяч квадратных метров оснащено современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний.
В новом радиотерапевтическом корпусе размещен стационарный блок, который включает три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест. Также в здании расположены блоки дистанционной лучевой радиотерапии и топометрической подготовки, отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на шесть коек, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов, блок клинических исследований, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория.
Кроме того, в радиотерапевтическом корпусе размещена кафедра онкологии Воронежского ГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России. Объект отвечает самым высоким требованиям комфорта и безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря новейшему оборудованию и продуманной инфраструктуре, он стал уникальным объектом на территории России в составе системы онкологической помощи.
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