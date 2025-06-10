https://ria.ru/20250610/professiya-2021908343.html
Названы самые востребованные профессии 2025 года
Названы самые востребованные профессии 2025 года - РИА Новости, 10.06.2025
Названы самые востребованные профессии 2025 года
В 2025 году работодатели активно ищут аналитиков данных, врачей, учителей, инженеров-робототехников, специалистов по информационной безопасности, искусственному РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:18:00+03:00
2025-06-10T03:18:00+03:00
2025-06-10T03:18:00+03:00
общество
зулия лоикова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В 2025 году работодатели активно ищут аналитиков данных, врачей, учителей, инженеров-робототехников, специалистов по информационной безопасности, искусственному интеллекту и "синих воротничков". Об этом агентству "Прайм" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.Среди востребованных в 2025 году — профессии, связанные с инновациями, технологиями, искусственным интеллектом и кибербезопасностью.Пользуются спросом специалисты по кибербезопасности, информационной безопасности и защите данных, аналитики данных, специалисты по искусственному интеллекту, инженеры по облачным технологиям, ML-инженеры."В сфере здравоохранения востребованы врачи узких практик. Также сейчас не хватает медсестер и терапевтов. Из-за пандемии и старения населения увеличился спрос на специалистов по телемедицине и цифровому здравоохранению", — отметила HR-специалист.Кроме того, ищут учителей, онлайн-репетиторов, специалистов по обучению взрослых, разработчиков образовательных программ с использованием ИИ и VR.Также востребованы специалисты по управлению цепочками поставок, инженеры-робототехники, инженеры по дронам, дизайнеры дополненной реальности, контент-мейкеры, специалисты по цифровому маркетингу, киберправу, цифровой безопасности. Кроме того, блокчейн-разработчики, а также эксперты по Defi и цифровым активам.Помимо этого, работодатели активно ищут квалифицированных рабочих — инженеров, строителей, токарей, монтажников, электриков, слесарей, сантехников. Их зарплата может быть сопоставима с зарплатой руководителей, заключила специалист.
https://ria.ru/20250519/zarplata-2017738771.html
https://ria.ru/20250414/pensiya-2011058484.html
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общество, зулия лоикова
Названы самые востребованные профессии 2025 года
HR-специалист Лоикова: в 2025 году на рынке труда востребованы врачи и аналитики
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
В 2025 году работодатели активно ищут аналитиков данных, врачей, учителей, инженеров-робототехников, специалистов по информационной безопасности, искусственному интеллекту и "синих воротничков". Об этом агентству "Прайм"
рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Среди востребованных в 2025 году — профессии, связанные с инновациями, технологиями, искусственным интеллектом и кибербезопасностью.
Пользуются спросом специалисты по кибербезопасности, информационной безопасности и защите данных, аналитики данных, специалисты по искусственному интеллекту, инженеры по облачным технологиям, ML-инженеры.
«
"В сфере здравоохранения востребованы врачи узких практик. Также сейчас не хватает медсестер и терапевтов. Из-за пандемии и старения населения увеличился спрос на специалистов по телемедицине и цифровому здравоохранению", — отметила HR-специалист.
Кроме того, ищут учителей, онлайн-репетиторов, специалистов по обучению взрослых, разработчиков образовательных программ с использованием ИИ и VR.
Также востребованы специалисты по управлению цепочками поставок, инженеры-робототехники, инженеры по дронам, дизайнеры дополненной реальности, контент-мейкеры, специалисты по цифровому маркетингу, киберправу, цифровой безопасности. Кроме того, блокчейн-разработчики, а также эксперты по Defi и цифровым активам.
Помимо этого, работодатели активно ищут квалифицированных рабочих — инженеров, строителей, токарей, монтажников, электриков, слесарей, сантехников. Их зарплата может быть сопоставима с зарплатой руководителей, заключила специалист.