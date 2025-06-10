Рейтинг@Mail.ru
Премьер Сербии прибыл на прием в посольство России - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/premer-2022027739.html
Премьер Сербии прибыл на прием в посольство России
Премьер Сербии прибыл на прием в посольство России - РИА Новости, 10.06.2025
Премьер Сербии прибыл на прием в посольство России
Члены правительства Сербии во главе с премьером Джуро Мацутом, а также спикер парламента Ана Брнабич прибыли на прием в честь Дня России в посольство РФ,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:08:00+03:00
2025-06-10T15:08:00+03:00
в мире
россия
сербия
белоруссия
александр боцан-харченко
марко джурич
братислав гашич
сербская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022027075_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_f2d81fac43354ef87de68fee2bacd77c.jpg
БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Члены правительства Сербии во главе с премьером Джуро Мацутом, а также спикер парламента Ана Брнабич прибыли на прием в честь Дня России в посольство РФ, передает корреспондент РИА Новости. Гостей в посольстве России днём во вторник торжественно встречал посол России Александр Боцан-Харченко с супругой и коллегами. Возглавил сербскую делегацию глава правительства Мацут. Торжественное мероприятие началось с исполнения национальных гимнов России и Сербии. На прием в посольство России также пришли члены руководства Сербской православной церкви, глава МИД Марко Джурич, министр обороны Братислав Гашич, министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, министр экономики Адрияна Месарович и другие члены правительства, экс-президент Сербии Томислав Николич, послы Белоруссии Сергей Малиновский, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камиль Хасиев, руководство диппредставительств других стран, местные политики, общественники, деятели искусства, представители Россотрудничества и торгпредства РФ.
https://ria.ru/20250609/serbiya-2021899974.html
россия
сербия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022027075_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_9be4a83bca6bac8ae1836d36a831874f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, белоруссия, александр боцан-харченко, марко джурич, братислав гашич, сербская православная церковь, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Россия, Сербия, Белоруссия, Александр Боцан-Харченко, Марко Джурич, Братислав Гашич, Сербская православная церковь, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Премьер Сербии прибыл на прием в посольство России

Правительство Сербии во главе с премьером Мацутом прибыло в посольство России

© Фото : Спутњик СрбиjаПрием в честь Дня России в посольстве РФ в Сербии
Прием в честь Дня России в посольстве РФ в Сербии - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Спутњик Србиjа
Прием в честь Дня России в посольстве РФ в Сербии
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Члены правительства Сербии во главе с премьером Джуро Мацутом, а также спикер парламента Ана Брнабич прибыли на прием в честь Дня России в посольство РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Гостей в посольстве России днём во вторник торжественно встречал посол России Александр Боцан-Харченко с супругой и коллегами. Возглавил сербскую делегацию глава правительства Мацут.
Торжественное мероприятие началось с исполнения национальных гимнов России и Сербии.
На прием в посольство России также пришли члены руководства Сербской православной церкви, глава МИД Марко Джурич, министр обороны Братислав Гашич, министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, министр экономики Адрияна Месарович и другие члены правительства, экс-президент Сербии Томислав Николич, послы Белоруссии Сергей Малиновский, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камиль Хасиев, руководство диппредставительств других стран, местные политики, общественники, деятели искусства, представители Россотрудничества и торгпредства РФ.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мэр Сремски-Карловцы заявил об общем будущем России и Сербии
9 июня, 23:07
 
В миреРоссияСербияБелоруссияАлександр Боцан-ХарченкоМарко ДжуричБратислав ГашичСербская православная церковьФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала