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Премьер Сербии прибыл на прием в посольство России
Премьер Сербии прибыл на прием в посольство России - РИА Новости, 10.06.2025
Премьер Сербии прибыл на прием в посольство России
Члены правительства Сербии во главе с премьером Джуро Мацутом, а также спикер парламента Ана Брнабич прибыли на прием в честь Дня России в посольство РФ,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:08:00+03:00
2025-06-10T15:08:00+03:00
2025-06-10T15:08:00+03:00
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БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Члены правительства Сербии во главе с премьером Джуро Мацутом, а также спикер парламента Ана Брнабич прибыли на прием в честь Дня России в посольство РФ, передает корреспондент РИА Новости. Гостей в посольстве России днём во вторник торжественно встречал посол России Александр Боцан-Харченко с супругой и коллегами. Возглавил сербскую делегацию глава правительства Мацут. Торжественное мероприятие началось с исполнения национальных гимнов России и Сербии. На прием в посольство России также пришли члены руководства Сербской православной церкви, глава МИД Марко Джурич, министр обороны Братислав Гашич, министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, министр экономики Адрияна Месарович и другие члены правительства, экс-президент Сербии Томислав Николич, послы Белоруссии Сергей Малиновский, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камиль Хасиев, руководство диппредставительств других стран, местные политики, общественники, деятели искусства, представители Россотрудничества и торгпредства РФ.
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в мире, россия, сербия, белоруссия, александр боцан-харченко, марко джурич, братислав гашич, сербская православная церковь, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Россия, Сербия, Белоруссия, Александр Боцан-Харченко, Марко Джурич, Братислав Гашич, Сербская православная церковь, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Премьер Сербии прибыл на прием в посольство России
Правительство Сербии во главе с премьером Мацутом прибыло в посольство России