https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html

Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти

Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти - РИА Новости, 10.06.2025

Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти

Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:50:00+03:00

2025-06-10T15:50:00+03:00

2025-06-10T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2025 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.Ранее во вторник Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html

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экономика, россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии, австралия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия