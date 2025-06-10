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Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти - РИА Новости, 10.06.2025
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15:50 10.06.2025 (обновлено: 17:18 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html
Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти
Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти - РИА Новости, 10.06.2025
Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти
Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:50:00+03:00
2025-06-10T17:18:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
австралия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2025 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.Ранее во вторник Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html
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экономика, россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии, австралия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России, Австралия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти

Путин продлил срок ответных мер на санкции против нефти РФ до конца 2025 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2025 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Большой ущерб": в США спрогнозировали судьбу новых санкций против России
8 июня, 05:47
Ранее во вторник Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.
В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Вице-премьер Италии осудил новые санкции против России
9 июня, 15:53
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВ миреСанкции в отношении РоссииАвстралияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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