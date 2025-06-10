https://ria.ru/20250610/peterburg-2021949008.html

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя - РИА Новости, 10.06.2025

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который в пьяном виде вломился в квартиру местного жителя, избил его и, угрожая ножом, потребовал отдать ему... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:15:00+03:00

2025-06-10T10:15:00+03:00

2025-06-10T10:15:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который в пьяном виде вломился в квартиру местного жителя, избил его и, угрожая ножом, потребовал отдать ему французского бульдога, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, 8 июня в полицию Московского района обратился 37-летний житель одного из домов на Новоизмайловском проспекте, в квартиру которого ломился пьяный незнакомец. Правоохранители задержали нарушителя на месте происшествия, им оказался житель Липецкой области. "Предварительно установлено, что он перед этим распивал спиртное со своей подругой и, желая продемонстрировать ей свою "крутость", вломился в квартиру владельца собаки и начал его избивать, после чего, угрожая ножом, потребовал отдать ему собаку породы французский бульдог", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ), добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250608/pensioner-2021679844.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург