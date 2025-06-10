Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/peterburg-2021949008.html
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя - РИА Новости, 10.06.2025
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя
Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который в пьяном виде вломился в квартиру местного жителя, избил его и, угрожая ножом, потребовал отдать ему... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:15:00+03:00
2025-06-10T10:15:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который в пьяном виде вломился в квартиру местного жителя, избил его и, угрожая ножом, потребовал отдать ему французского бульдога, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, 8 июня в полицию Московского района обратился 37-летний житель одного из домов на Новоизмайловском проспекте, в квартиру которого ломился пьяный незнакомец. Правоохранители задержали нарушителя на месте происшествия, им оказался житель Липецкой области. "Предварительно установлено, что он перед этим распивал спиртное со своей подругой и, желая продемонстрировать ей свою "крутость", вломился в квартиру владельца собаки и начал его избивать, после чего, угрожая ножом, потребовал отдать ему собаку породы французский бульдог", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ), добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250608/pensioner-2021679844.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в избиении местного жителя

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который в пьяном виде вломился в квартиру местного жителя, избил его и, угрожая ножом, потребовал отдать ему французского бульдога, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, 8 июня в полицию Московского района обратился 37-летний житель одного из домов на Новоизмайловском проспекте, в квартиру которого ломился пьяный незнакомец. Правоохранители задержали нарушителя на месте происшествия, им оказался житель Липецкой области.
"Предварительно установлено, что он перед этим распивал спиртное со своей подругой и, желая продемонстрировать ей свою "крутость", вломился в квартиру владельца собаки и начал его избивать, после чего, угрожая ножом, потребовал отдать ему собаку породы французский бульдог", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ), добавили в ГУМВД.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами
8 июня, 23:00
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала