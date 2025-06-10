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В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 10.06.2025
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности
Атаку БПЛА отражают в Ленобласти, объявлен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:04:00+03:00
2025-06-10T06:04:00+03:00
2025-06-10T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Ленобласти, объявлен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идёт отражение атаки БПЛА. В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета", - написал он в Telegram-канале.
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ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности
Дрозденко: в Ленинградской области объявили режим воздушной опасности