https://ria.ru/20250610/opasnost-2021921841.html

В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности

В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 10.06.2025

В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности

Атаку БПЛА отражают в Ленобласти, объявлен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T06:04:00+03:00

2025-06-10T06:04:00+03:00

2025-06-10T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Ленобласти, объявлен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идёт отражение атаки БПЛА. В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/opasnost-2021912420.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко