В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии
Главы МИД России и Белоруссии Лавров и Рыженков начали переговоры в Москве
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Максима Рыженкова стартовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках переговоров будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня - в частности, министры обменяются мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, в том числе в контексте российско-украинских прямых переговоров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что стороны обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, которое пройдет в четвертом квартале текущего года в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет проведен обзор хода выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годов и Плана межмидовских консультаций на текущий год.
Ожидается диалог по теме дипсопровождения интеграционных процессов в Союзном государстве и межгосударственного взаимодействия в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС, с конструктивными государствами Глобального Юга и Востока, а также выстраивания отношений с недружественными странами и объединениями. Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на Евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к 3-й Минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к главам МИД государств Евразии по продвижению общеконтинентальной Хартии многообразия и многополярности в XXI веке.