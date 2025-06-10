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В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
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10:33 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/moskva-2021954061.html
В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии
В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии
Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Максима Рыженкова стартовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:33:00+03:00
2025-06-10T10:33:00+03:00
россия
белоруссия
сергей лавров
максим рыженков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид белоруссии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Максима Рыженкова стартовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В рамках переговоров будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня - в частности, министры обменяются мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, в том числе в контексте российско-украинских прямых переговоров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что стороны обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, которое пройдет в четвертом квартале текущего года в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет проведен обзор хода выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годов и Плана межмидовских консультаций на текущий год. Ожидается диалог по теме дипсопровождения интеграционных процессов в Союзном государстве и межгосударственного взаимодействия в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС, с конструктивными государствами Глобального Юга и Востока, а также выстраивания отношений с недружественными странами и объединениями. Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на Евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к 3-й Минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к главам МИД государств Евразии по продвижению общеконтинентальной Хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
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россия, белоруссия, сергей лавров, максим рыженков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Белоруссии
В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии

Главы МИД России и Белоруссии Лавров и Рыженков начали переговоры в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Максима Рыженкова стартовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках переговоров будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня - в частности, министры обменяются мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, в том числе в контексте российско-украинских прямых переговоров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что стороны обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, которое пройдет в четвертом квартале текущего года в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет проведен обзор хода выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годов и Плана межмидовских консультаций на текущий год.
Ожидается диалог по теме дипсопровождения интеграционных процессов в Союзном государстве и межгосударственного взаимодействия в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС, с конструктивными государствами Глобального Юга и Востока, а также выстраивания отношений с недружественными странами и объединениями. Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на Евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к 3-й Минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к главам МИД государств Евразии по продвижению общеконтинентальной Хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Замглавы МИД и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы
6 июня, 18:16
 
РоссияБелоруссияСергей ЛавровМаксим РыженковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Белоруссии
 
 
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