https://ria.ru/20250610/moskva-2021954061.html

В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии

В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025

В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Максима Рыженкова стартовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025

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2025-06-10T10:33:00+03:00

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россия

белоруссия

сергей лавров

максим рыженков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид белоруссии

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Максима Рыженкова стартовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В рамках переговоров будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня - в частности, министры обменяются мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, в том числе в контексте российско-украинских прямых переговоров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что стороны обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, которое пройдет в четвертом квартале текущего года в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет проведен обзор хода выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годов и Плана межмидовских консультаций на текущий год. Ожидается диалог по теме дипсопровождения интеграционных процессов в Союзном государстве и межгосударственного взаимодействия в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС, с конструктивными государствами Глобального Юга и Востока, а также выстраивания отношений с недружественными странами и объединениями. Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на Евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к 3-й Минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к главам МИД государств Евразии по продвижению общеконтинентальной Хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

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россия, белоруссия, сергей лавров, максим рыженков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии