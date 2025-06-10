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В России появился новый долларовый миллиардер
В России появился новый долларовый миллиардер - РИА Новости, 10.06.2025
В России появился новый долларовый миллиардер
Основатель и председатель совета директоров фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый стал миллиардером, пишет издание Forbes. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:57:00+03:00
2025-06-10T11:57:00+03:00
2025-06-10T14:55:00+03:00
промомед
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Основатель и председатель совета директоров фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый стал миллиардером, пишет издание Forbes."Капитал <...> Петра Белого преодолел отметку в миллиард долларов", — говорится в материале.Отмечается, что бизнесмен владеет контрольным пакетом акций, совокупная цена которого превысила 78 миллиардов рублей.Уточняется, что Белый основал "Промомед" в 2005 году. В структуру компании входят R&D-центр и завод "Биохимик". В июле 2024 года корпорация провела IPO на Московской бирже. Предприниматель стал пятым российским миллиардером, сделавшим состояние в фармацевтической сфере.
https://ria.ru/20250401/milliarder-2008727660.html
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промомед, московская биржа, экономика, forbes
Промомед, Московская биржа, Экономика, Forbes
В России появился новый долларовый миллиардер
Forbes: бизнесмен Белый стал долларовым миллиардером