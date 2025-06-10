https://ria.ru/20250610/marochko-2021924500.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

ВС РФ продвинулись у села Фиголевка на купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T07:02:00+03:00

2025-06-10T07:02:00+03:00

2025-06-10T07:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg

ЛУГАНСК, 10 июн – РИА Новости. ВС РФ продвинулись у села Фиголевка на купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска расширили зону контроля на северо-востоке и юго-западе от населенного пункта Фиголевка. Вклинивание в оборону противника составило порядка 300 м на участке фронта шириной около 5 км. Заняты две лесополосы, уничтожены три опорных пункта противника", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что участок трассы Красное Первое - Фиголевка практически весь перешел в так называемую серую зону.

https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021232356.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф