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Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
ВС РФ продвинулись у села Фиголевка на купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:02:00+03:00
2025-06-10T07:02:00+03:00
2025-06-10T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 июн – РИА Новости. ВС РФ продвинулись у села Фиголевка на купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска расширили зону контроля на северо-востоке и юго-западе от населенного пункта Фиголевка. Вклинивание в оборону противника составило порядка 300 м на участке фронта шириной около 5 км. Заняты две лесополосы, уничтожены три опорных пункта противника", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что участок трассы Красное Первое - Фиголевка практически весь перешел в так называемую серую зону.
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021232356.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко: ВС России продвинулись у Фиголевки на Купянском направлении