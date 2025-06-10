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Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер - РИА Новости, 10.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
12:31 10.06.2025 (обновлено: 12:35 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/kazahstan-2021977743.html
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер - РИА Новости, 10.06.2025
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер
Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:31:00+03:00
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пмэф — 2025
казахстан
москва
даурен абаев
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. "Мы ожидаем первого вице-премьера правительства", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос. В ответ на уточняющий вопрос, прорабатываются ли иные двусторонние визиты, Абаев сказал, что они "постоянно в повестке". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250609/delegatsija-2021780195.html
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казахстан, москва, даурен абаев, экономика
ПМЭФ — 2025, Казахстан, Москва, Даурен Абаев, Экономика
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер

Абаев: делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер Скляр

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев.
"Мы ожидаем первого вице-премьера правительства", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос.
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В ответ на уточняющий вопрос, прорабатываются ли иные двусторонние визиты, Абаев сказал, что они "постоянно в повестке".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025КазахстанМоскваДаурен АбаевЭкономика
 
 
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