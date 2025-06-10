https://ria.ru/20250610/kazahstan-2021977743.html

Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер

Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер - РИА Новости, 10.06.2025

Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер

Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. "Мы ожидаем первого вице-премьера правительства", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос. В ответ на уточняющий вопрос, прорабатываются ли иные двусторонние визиты, Абаев сказал, что они "постоянно в повестке". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/delegatsija-2021780195.html

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казахстан

москва

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казахстан, москва, даурен абаев, экономика