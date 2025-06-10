https://ria.ru/20250610/katastrofa-2021926025.html

На Украине объявили экологическую катастрофу

На Украине объявили экологическую катастрофу - РИА Новости, 10.06.2025

На Украине объявили экологическую катастрофу

Как гласит народная мудрость, рвется всегда там, где тонко. И если на фронте Украина, не жалея резервов, еще как-то продолжает сопротивление, то в ближайшем... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T13:02:00+03:00

украина

киев

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аналитика

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Как гласит народная мудрость, рвется всегда там, где тонко. И если на фронте Украина, не жалея резервов, еще как-то продолжает сопротивление, то в ближайшем украинском тылу стали проявляться первые признаки всеобъемлющего системного кризиса, причем в самой опасной форме. Украинские источники цитируют обращение руководства Восточного горно-обогатительного комбината ("ВостГОК"), который пытается привлечь внимание властей в Киеве к надвигающейся экологической катастрофе. Из заявления следует, что на шахтах "Ингульская" и "Смолинская" уже некоторое время не работают установки вентиляции и водоотлива, в результате чего нижние выработки либо полностью затоплены, либо находятся в необратимом процессе заполнения шахтными водами.Крупнейшее профильное предприятие Украины, закрывающее до 40 процентов потребности украинских АЭС в топливном уране, обесточено по приказу Министерства энергетики из-за накопленных долгов по оплате электроэнергии. "ВостГОК" даже не надеется решить проблему установленным порядком и прямо говорит, что денег на счетах нет. Взамен руководство комбината просит профильные министерства Украины и лично министра энергетики возобновить электропитание шахт, иначе район Желтых Вод и Кировоградской области ждет экоцид непрогнозируемого масштаба.Суть в следующем."ВостГОК", как и все мало-мальски крупные промышленные объекты, Украина получила в наследство от нелюбимого ею Советского Союза. В структуру горно-обогатительного комбината до недавнего времени входили три шахты. Помимо упомянутых "утопленников", это еще шахта "Новоконстантиновская", три завода в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также 20 производственных площадок и вспомогательных подразделений. На пике производственных возможностей ГОК входил в десятку крупнейших уранодобывающих предприятий планеты с показателем два процента мировой добычи. На сломе исторических эпох комбинат также производил около миллиона тонн технической и подготовленной серной кислоты, являясь благодаря этому самым крупным профильным заводом СССР.Последние верифицируемые данные по работе предприятия относятся к декабрю 2021 года, то есть буквально за два месяца до начала СВО, когда на ГОКе произошла месячная забастовка сотрудников, требовавших погасить долги по заработной плате. Причем бастовали как шахтеры, так и персонал наземных предприятий, выпускавших горно-шахтное оборудование, радиометры, рудосортирующие аппараты и приборы технологического контроля. Производство серной кислоты упало до 50 тысяч тонн в месяц. Фактически "ВостГОК" стагнировал уже тогда, а с началом масштабных боевых действий Киеву стало и вовсе не до каких-то там шахт с радиоактивной рудой. В апреле нынешнего года Зеленский проговорился в одном из интервью, что весь собственный бюджет Украины без остатка тратится на войну, а все социальные и прочие статьи государственных расходов на сто процентов финансируются за счет внешних финансовых вливаний.Как говорится, результат за окном, точнее, под землей.На самом деле, ситуация не шуточная. Во-первых, потому, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и перешли уже в область Днепропетровскую, так что потенциально проблемы экологии и вопиющего небрежения со стороны Киева придется разгребать именно России. Во-вторых, потому, что ситуация достаточно серьезная и грозит тяжелыми последствиями, пролонгированными по времени.Открытым остается вопрос, какие же объемы добытой руды остались на затопленных производственных горизонтах и каково состояние самих выработок в плане потенциального разрушения кровли и бортов с последующим вымыванием рудного компонента. Вместе с шахтными водами, которые раньше отливались в пруды-отстойники, радионуклиды мигрируют сквозь толщу горных пород, попадая в водоносные горизонты, подземные линзы, а оттуда уже в источники воды на поверхности, постепенно накапливаясь в тканях растений, животных и людей. Не будем нагнетать ненужную панику, но отметим, что подобное растянутое по времени загрязнение носит кумулятивный, то есть накопительный, эффект и в плане угрозы человеческому здоровью чревато в среднесрочной перспективе ростом в первую очередь мужского бесплодия, нарушений зрения, лейкемии и других злокачественных образований.В начале нашего разговора мы не просто так упомянули, что Киев на протяжении десятилетий относился к соблюдению экологических норм и надзору над вредными производствами, мягко говоря, спустя рукава. Все крупные промышленные предприятия Украины находятся в руках олигархов, а беспокоить столь уважаемых людей себе дороже. Доказано Майданом 2014 года, который открыто спонсировали крупнейшие украинские воротилы, надеявшиеся после свержения Януковича на массовый передел собственности и новые преференции.Днепропетровская область, где расположены уранодобывающие мощности Желтых Вод, входит в сомнительную тройку регионов — лидеров по числу онкологических заболеваний. На каждые десять тысяч жителей наиболее неблагоприятной в этом плане была Донецкая область (26,8 человека), затем Луганская (26) и на третьем месте с отрывом от следующего претендента традиционно располагалась область Днепропетровская (23,2). Несложно увидеть взаимосвязь количества тяжелых заболеваний с наличием крупных промышленных предприятий, особенно добывающего и перерабатывающего кластеров. Для сравнения: в Луцкой и Ровенской областях, где практически нет крупных заводов, аналогичный показатель составляет всего 15,7 и 16,4 человека на каждые десять тысяч соответственно.Опять же, справедливости ради отметим, что при нынешнем уровне развития технологий проблема загрязнения грунтовых вод и водных источников радионуклидами вполне решаема. Для водоподготовки на промышленных объектах вполне хватит мощных сорбционных колонн, а для более масштабной защиты выпускаются обратноосмотические промышленные станции. Их несомненное преимущество в том, что селективные мембраны улавливают радон и радионуклиды, устраняют загрязнение воды радиоактивными веществами, не требуют сорбентов и реагентов. Современные станции промышленной водоочистки задерживают порядка 95 процентов всех известных загрязнителей, включая ионы тяжелых металлов, натрий, калий, сульфаты, хлориды, бор, фтор и другие неорганические ионы.Конечно, такие очистные сооружения стоят внушительных денег, а у пана атамана Зеленского нема золотого запасу. Все на войну потрачено, какая уж тут очистка шахтных вод, будь они хоть трижды радиоактивными.

https://ria.ru/20250508/toplivo-2015810963.html

https://ria.ru/20250331/shakhta-2008380902.html

https://ria.ru/20250609/mwm-2021714915.html

https://ria.ru/20250609/vstuplenie-2021704938.html

https://ria.ru/20250608/defolt-2021412391.html

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украина, киев, кировоградская область, аналитика