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Глава ФАС рассказал о возможном снижении цен на картофель летом
Глава ФАС рассказал о возможном снижении цен на картофель летом - РИА Новости, 10.06.2025
Глава ФАС рассказал о возможном снижении цен на картофель летом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в летнем сезоне ожидает снижения цен на картофель, ситуация будет стабилизироваться, заявил журналистам глава... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:37:00+03:00
2025-06-10T17:37:00+03:00
2025-06-10T17:37:00+03:00
экономика
россия
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в летнем сезоне ожидает снижения цен на картофель, ситуация будет стабилизироваться, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Мы ожидаем снижения цен на картофель... Ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться", - сказал он, комментируя перспективы снижения цен на продукцию в летнем сезоне. По его словам, должен поступить новый урожай, который заменит импортную продукцию. "В позапрошлом году был рекордный урожай, в прошлом году был обычный. На фоне этого была такая динамика цен", - пояснил Шаскольский. Он добавил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными - там тысячи производителей, с ними не может проводиться антимонопольная работа. При этом ведомство следит за наценками торговых сетей, "но они там минимальные". В апреле Минсельхоз России сообщил, что ожидает достойный урожай картофеля в этом году при благоприятных погодных условиях. Для наращивания собственного производства площади под картофелем планируется увеличить до 286,3 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250526/putin-2019197581.html
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экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Глава ФАС рассказал о возможном снижении цен на картофель летом
Шаскольский: ФАС ожидает снижение цен на картофель в летнем сезоне