https://ria.ru/20250610/kartofel-2022075863.html

Глава ФАС рассказал о возможном снижении цен на картофель летом

Глава ФАС рассказал о возможном снижении цен на картофель летом - РИА Новости, 10.06.2025

Глава ФАС рассказал о возможном снижении цен на картофель летом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в летнем сезоне ожидает снижения цен на картофель, ситуация будет стабилизироваться, заявил журналистам глава... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:37:00+03:00

2025-06-10T17:37:00+03:00

2025-06-10T17:37:00+03:00

экономика

россия

максим шаскольский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в летнем сезоне ожидает снижения цен на картофель, ситуация будет стабилизироваться, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Мы ожидаем снижения цен на картофель... Ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться", - сказал он, комментируя перспективы снижения цен на продукцию в летнем сезоне. По его словам, должен поступить новый урожай, который заменит импортную продукцию. "В позапрошлом году был рекордный урожай, в прошлом году был обычный. На фоне этого была такая динамика цен", - пояснил Шаскольский. Он добавил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными - там тысячи производителей, с ними не может проводиться антимонопольная работа. При этом ведомство следит за наценками торговых сетей, "но они там минимальные". В апреле Минсельхоз России сообщил, что ожидает достойный урожай картофеля в этом году при благоприятных погодных условиях. Для наращивания собственного производства площади под картофелем планируется увеличить до 286,3 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250526/putin-2019197581.html

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экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)