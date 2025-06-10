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Шойгу оценил итоги прошедшего заседания Совбеза
Шойгу оценил итоги прошедшего заседания Совбеза - РИА Новости, 10.06.2025
Шойгу оценил итоги прошедшего заседания Совбеза
Вопросы актуализации основ государственной политики РФ по сохранению национальных ценностей, новые подходы в этой работе обсуждались на заседании Совета... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:34:00+03:00
2025-06-10T18:34:00+03:00
2025-06-10T23:54:00+03:00
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сергей шойгу
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопросы актуализации основ государственной политики РФ по сохранению национальных ценностей, новые подходы в этой работе обсуждались на заседании Совета безопасности РФ, сообщил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.Во вторник президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, которое было посвящено защите духовно-нравственных ценностей."Те основы государственной политики в этом вопросе, которые были подготовлены и приняты в 2022-м году - они, конечно, требуют постоянного внимания, постоянной корректировки, чем мы сегодня и занимались. Исходя из этого появились новые программы, появились развития тех направлений, которые были", - сказал Шойгу по итогам заседания телеканалу "Россия 24".
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россия, сергей шойгу, владимир путин, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, В мире
Шойгу оценил итоги прошедшего заседания Совбеза
Шойгу: заседание Совбеза обозначило направления работы по сохранению ценностей