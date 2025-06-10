https://ria.ru/20250610/itogi-2022096837.html

Шойгу оценил итоги прошедшего заседания Совбеза

Шойгу оценил итоги прошедшего заседания Совбеза - РИА Новости, 10.06.2025

Шойгу оценил итоги прошедшего заседания Совбеза

Вопросы актуализации основ государственной политики РФ по сохранению национальных ценностей, новые подходы в этой работе обсуждались на заседании Совета... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:34:00+03:00

2025-06-10T18:34:00+03:00

2025-06-10T23:54:00+03:00

россия

сергей шойгу

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019768447_0:76:2960:1741_1920x0_80_0_0_ef9c2dc759cd975c9b8417dd318ecee7.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопросы актуализации основ государственной политики РФ по сохранению национальных ценностей, новые подходы в этой работе обсуждались на заседании Совета безопасности РФ, сообщил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.Во вторник президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, которое было посвящено защите духовно-нравственных ценностей."Те основы государственной политики в этом вопросе, которые были подготовлены и приняты в 2022-м году - они, конечно, требуют постоянного внимания, постоянной корректировки, чем мы сегодня и занимались. Исходя из этого появились новые программы, появились развития тех направлений, которые были", - сказал Шойгу по итогам заседания телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20250529/mir-2019781958.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей шойгу, владимир путин, в мире