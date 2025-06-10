https://ria.ru/20250610/husity-2022137660.html

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 10.06.2025

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T23:07:00+03:00

2025-06-10T23:07:00+03:00

2025-06-10T23:07:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая, по их данным, прервала воздушное движение в аэропорту. "Мы атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе двумя баллистическими ракетами, одна из которых была гиперзвуковой ракетой "Палестина 2", а другая — ракетой "Зу аль-Фикар". Одна из ракет напрямую поразила аэропорт Лод, и системы перехвата не смогли ее уничтожить, из-за чего было прервано воздушное движение в аэропорту", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. Кроме того, в ответ на обстрел Израилем во вторник утром портов на западе Йемена, в том числе порта Холейда, военный представитель хуситов предупредил, что будет атакован порт Хайфа на севере Израиля.

https://ria.ru/20250610/tsakhal-2021932808.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, йемен, хайфа, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году