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Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 10.06.2025
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23:07 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/husity-2022137660.html
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 10.06.2025
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:07:00+03:00
2025-06-10T23:07:00+03:00
в мире
израиль
йемен
хайфа
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая, по их данным, прервала воздушное движение в аэропорту. "Мы атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе двумя баллистическими ракетами, одна из которых была гиперзвуковой ракетой "Палестина 2", а другая — ракетой "Зу аль-Фикар". Одна из ракет напрямую поразила аэропорт Лод, и системы перехвата не смогли ее уничтожить, из-за чего было прервано воздушное движение в аэропорту", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. Кроме того, в ответ на обстрел Израилем во вторник утром портов на западе Йемена, в том числе порта Холейда, военный представитель хуситов предупредил, что будет атакован порт Хайфа на севере Израиля.
https://ria.ru/20250610/tsakhal-2021932808.html
израиль
йемен
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в мире, израиль, йемен, хайфа, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Хайфа, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет
Израильская система ПВО Железный купол ведет огонь по перехвату ракет - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет. Архивное фото
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ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая, по их данным, прервала воздушное движение в аэропорту.
«
"Мы атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе двумя баллистическими ракетами, одна из которых была гиперзвуковой ракетой "Палестина 2", а другая — ракетой "Зу аль-Фикар". Одна из ракет напрямую поразила аэропорт Лод, и системы перехвата не смогли ее уничтожить, из-за чего было прервано воздушное движение в аэропорту", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Кроме того, в ответ на обстрел Израилем во вторник утром портов на западе Йемена, в том числе порта Холейда, военный представитель хуситов предупредил, что будет атакован порт Хайфа на севере Израиля.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене
Вчера, 08:53
 
В миреИзраильЙеменХайфаАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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