"В зоне досягаемости". В Германии сделали мрачное заявление из-за России
NZZ: Германия находится в зоне досягаемости российских ракет
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
"Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет", — говорится в материале.
Отмечается, что страны НАТО задумываются об опасности для альянса из-за якобы возможности российского нападения.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение альянса увеличить оборонные расходы, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от России.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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