https://ria.ru/20250610/germaniya-2022005772.html

"В зоне досягаемости". В Германии сделали мрачное заявление из-за России

"В зоне досягаемости". В Германии сделали мрачное заявление из-за России - РИА Новости, 10.06.2025

"В зоне досягаемости". В Германии сделали мрачное заявление из-за России

Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:04:00+03:00

2025-06-10T14:04:00+03:00

2025-06-10T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung."Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет", — говорится в материале.Отмечается, что страны НАТО задумываются об опасности для альянса из-за якобы возможности российского нападения.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение альянса увеличить оборонные расходы, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от России.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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дмитрий песков, нато, россия, германия, москва, в мире