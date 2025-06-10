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"В зоне досягаемости". В Германии сделали мрачное заявление из-за России - РИА Новости, 10.06.2025
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14:04 10.06.2025 (обновлено: 14:26 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/germaniya-2022005772.html
"В зоне досягаемости". В Германии сделали мрачное заявление из-за России
"В зоне досягаемости". В Германии сделали мрачное заявление из-за России - РИА Новости, 10.06.2025
"В зоне досягаемости". В Германии сделали мрачное заявление из-за России
Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:04:00+03:00
2025-06-10T14:26:00+03:00
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung."Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет", — говорится в материале.Отмечается, что страны НАТО задумываются об опасности для альянса из-за якобы возможности российского нападения.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение альянса увеличить оборонные расходы, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от России.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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дмитрий песков, нато, россия, германия, москва, в мире
Дмитрий Песков, НАТО, Россия, Германия, Москва, В мире
"В зоне досягаемости". В Германии сделали мрачное заявление из-за России

NZZ: Германия находится в зоне досягаемости российских ракет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
"Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет", — говорится в материале.
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Вчера, 10:32
Отмечается, что страны НАТО задумываются об опасности для альянса из-за якобы возможности российского нападения.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение альянса увеличить оборонные расходы, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от России.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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