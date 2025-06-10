https://ria.ru/20250610/evrokomissiya-2022047886.html
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 10.06.2025
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть
Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:14:00+03:00
2025-06-10T16:14:00+03:00
2025-06-10T16:39:00+03:00
экономика
еврокомиссия
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она во вторник представила предложения по 18-му пакету антироссйских санкций."Мы предложили понизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель", - сказала Фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.По ее словам, предложение ЕК также содержит внесение дополнительно в списки более 70 судов, которые в ЕС связывают якобы с перевозкой российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20250610/sanktsii-2021994697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, цены на нефть
Экономика, Еврокомиссия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Цены на нефть
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель