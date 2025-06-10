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ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 10.06.2025
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16:14 10.06.2025 (обновлено: 16:39 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/evrokomissiya-2022047886.html
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 10.06.2025
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть
Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:14:00+03:00
2025-06-10T16:39:00+03:00
экономика
еврокомиссия
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она во вторник представила предложения по 18-му пакету антироссйских санкций."Мы предложили понизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель", - сказала Фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.По ее словам, предложение ЕК также содержит внесение дополнительно в списки более 70 судов, которые в ЕС связывают якобы с перевозкой российских энергоресурсов.
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экономика, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, цены на нефть
Экономика, Еврокомиссия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Цены на нефть
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть

ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель

© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение на фоне флага ЕС
Отражение на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
Отражение на фоне флага ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она во вторник представила предложения по 18-му пакету антироссйских санкций.
«
"Мы предложили понизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель", - сказала Фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, предложение ЕК также содержит внесение дополнительно в списки более 70 судов, которые в ЕС связывают якобы с перевозкой российских энергоресурсов.
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FT рассказало, какие санкции ЕК предложит ввести против России
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ЭкономикаЕврокомиссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЦены на нефть
 
 
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