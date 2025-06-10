https://ria.ru/20250610/evrokomissiya-2022047886.html

ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть

ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 10.06.2025

ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:14:00+03:00

2025-06-10T16:14:00+03:00

2025-06-10T16:39:00+03:00

экономика

еврокомиссия

брюссель

урсула фон дер ляйен

евросоюз

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она во вторник представила предложения по 18-му пакету антироссйских санкций."Мы предложили понизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель", - сказала Фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.По ее словам, предложение ЕК также содержит внесение дополнительно в списки более 70 судов, которые в ЕС связывают якобы с перевозкой российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20250610/sanktsii-2021994697.html

брюссель

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, цены на нефть