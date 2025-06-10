https://ria.ru/20250610/es-2022051111.html
ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти
ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти - РИА Новости, 10.06.2025
ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти
Еврокомиссия предлагает запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:24:00+03:00
2025-06-10T16:24:00+03:00
2025-06-10T16:41:00+03:00
еврокомиссия
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы вводим запрет на ввоз продуктов переработки на основе российской сырой нефти", - сказала она.Еврокомиссия представила во вторник свои предложения по 18-му пакету антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250606/frantsiya-2021256840.html
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еврокомиссия, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, евросоюз
Еврокомиссия, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти
ЕС может запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти