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ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти - РИА Новости, 10.06.2025
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16:24 10.06.2025 (обновлено: 16:41 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/es-2022051111.html
ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти
ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти - РИА Новости, 10.06.2025
ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти
Еврокомиссия предлагает запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:24:00+03:00
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еврокомиссия
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы вводим запрет на ввоз продуктов переработки на основе российской сырой нефти", - сказала она.Еврокомиссия представила во вторник свои предложения по 18-му пакету антироссийских санкций.
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еврокомиссия, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, евросоюз
Еврокомиссия, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти

ЕС может запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы вводим запрет на ввоз продуктов переработки на основе российской сырой нефти", - сказала она.
Еврокомиссия представила во вторник свои предложения по 18-му пакету антироссийских санкций.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Франция направила ЕК предложения по новым санкциям против России
6 июня, 10:32
 
ЕврокомиссияЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
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