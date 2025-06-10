https://ria.ru/20250610/es-2022051111.html

ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти

ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти - РИА Новости, 10.06.2025

ЕК может ввести новые ограничения, касающиеся российской нефти

Еврокомиссия предлагает запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:24:00+03:00

2025-06-10T16:24:00+03:00

2025-06-10T16:41:00+03:00

еврокомиссия

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы вводим запрет на ввоз продуктов переработки на основе российской сырой нефти", - сказала она.Еврокомиссия представила во вторник свои предложения по 18-му пакету антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250606/frantsiya-2021256840.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

еврокомиссия, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, евросоюз