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В ЕК заговорили о новых отключениях российских банков от SWIFT - РИА Новости, 10.06.2025
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16:14 10.06.2025 (обновлено: 16:35 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/es-2022048602.html
В ЕК заговорили о новых отключениях российских банков от SWIFT
В ЕК заговорили о новых отключениях российских банков от SWIFT - РИА Новости, 10.06.2025
В ЕК заговорили о новых отключениях российских банков от SWIFT
Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:14:00+03:00
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еврокомиссия
swift
урсула фон дер ляйен
россия
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Во вторник она представила в Брюсселе предложения Комиссии по 18-му пакету антироссийских санкций."Мы предлагаем отключить от SWIFT дополнительно еще 22 российских банка", - сказала глава ЕК.По ее словам, Брюссель также планирует расширить санкции против нескольких десятков компаний за сотрудничество с Россией или обход ограничений.
https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022047570.html
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еврокомиссия, swift, урсула фон дер ляйен, россия, брюссель, в мире
Еврокомиссия, SWIFT, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Брюссель, В мире
В ЕК заговорили о новых отключениях российских банков от SWIFT

ЕК предложила отключить от SWIFT еще 22 российских банка

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник она представила в Брюсселе предложения Комиссии по 18-му пакету антироссийских санкций.
"Мы предлагаем отключить от SWIFT дополнительно еще 22 российских банка", - сказала глава ЕК.
По ее словам, Брюссель также планирует расширить санкции против нескольких десятков компаний за сотрудничество с Россией или обход ограничений.
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ЕврокомиссияSWIFTУрсула фон дер ЛяйенРоссияБрюссельВ мире
 
 
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