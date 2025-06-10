https://ria.ru/20250610/es-2022048602.html

В ЕК заговорили о новых отключениях российских банков от SWIFT

В ЕК заговорили о новых отключениях российских банков от SWIFT - РИА Новости, 10.06.2025

В ЕК заговорили о новых отключениях российских банков от SWIFT

Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:14:00+03:00

2025-06-10T16:14:00+03:00

2025-06-10T16:35:00+03:00

еврокомиссия

swift

урсула фон дер ляйен

россия

брюссель

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Во вторник она представила в Брюсселе предложения Комиссии по 18-му пакету антироссийских санкций."Мы предлагаем отключить от SWIFT дополнительно еще 22 российских банка", - сказала глава ЕК.По ее словам, Брюссель также планирует расширить санкции против нескольких десятков компаний за сотрудничество с Россией или обход ограничений.

https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022047570.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

еврокомиссия, swift, урсула фон дер ляйен, россия, брюссель, в мире