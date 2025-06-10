https://ria.ru/20250610/ek-2022072143.html
ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков
ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков - РИА Новости, 10.06.2025
ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков
Еврокомиссия намерена ужесточить уже существующий запрет для ряда банков России использовать систему передачи межбанковской информации SWIFT, распространив... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:28:00+03:00
2025-06-10T17:28:00+03:00
2025-06-10T17:28:00+03:00
россия
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
swift
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Еврокомиссия намерена ужесточить уже существующий запрет для ряда банков России использовать систему передачи межбанковской информации SWIFT, распространив такие ограничения на любые транзакции, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы нацелены на то, чтобы ограничить возможности российского банковского сектора принимать средства и осуществлять транзакции. Мы предлагаем превратить нынешний запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на все операции", - сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе. Она представила во вторник предложения по 18-му пакету санкций против РФ, который предусматривает ограничения для банковского сектора и энергетики.
https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, swift, экономика
Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, SWIFT, Экономика
ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков
ЕК хочет расширить запрет на использование SWIFT для России на любые транзакции