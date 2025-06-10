https://ria.ru/20250610/ek-2022072143.html

ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков

ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков - РИА Новости, 10.06.2025

ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков

Еврокомиссия намерена ужесточить уже существующий запрет для ряда банков России использовать систему передачи межбанковской информации SWIFT, распространив... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:28:00+03:00

2025-06-10T17:28:00+03:00

2025-06-10T17:28:00+03:00

россия

брюссель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

swift

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Еврокомиссия намерена ужесточить уже существующий запрет для ряда банков России использовать систему передачи межбанковской информации SWIFT, распространив такие ограничения на любые транзакции, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы нацелены на то, чтобы ограничить возможности российского банковского сектора принимать средства и осуществлять транзакции. Мы предлагаем превратить нынешний запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на все операции", - сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе. Она представила во вторник предложения по 18-му пакету санкций против РФ, который предусматривает ограничения для банковского сектора и энергетики.

https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, swift, экономика