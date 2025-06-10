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ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков - РИА Новости, 10.06.2025
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17:28 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ek-2022072143.html
ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков
ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков - РИА Новости, 10.06.2025
ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков
Еврокомиссия намерена ужесточить уже существующий запрет для ряда банков России использовать систему передачи межбанковской информации SWIFT, распространив... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:28:00+03:00
2025-06-10T17:28:00+03:00
россия
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
swift
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Еврокомиссия намерена ужесточить уже существующий запрет для ряда банков России использовать систему передачи межбанковской информации SWIFT, распространив такие ограничения на любые транзакции, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы нацелены на то, чтобы ограничить возможности российского банковского сектора принимать средства и осуществлять транзакции. Мы предлагаем превратить нынешний запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на все операции", - сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе. Она представила во вторник предложения по 18-му пакету санкций против РФ, который предусматривает ограничения для банковского сектора и энергетики.
https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html
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россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, swift, экономика
Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, SWIFT, Экономика
ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков

ЕК хочет расширить запрет на использование SWIFT для России на любые транзакции

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Еврокомиссия намерена ужесточить уже существующий запрет для ряда банков России использовать систему передачи межбанковской информации SWIFT, распространив такие ограничения на любые транзакции, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы нацелены на то, чтобы ограничить возможности российского банковского сектора принимать средства и осуществлять транзакции. Мы предлагаем превратить нынешний запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на все операции", - сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.
Она представила во вторник предложения по 18-му пакету санкций против РФ, который предусматривает ограничения для банковского сектора и энергетики.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти
Вчера, 15:50
 
РоссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияSWIFTЭкономика
 
 
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