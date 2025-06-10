https://ria.ru/20250610/durov-2021919271.html

"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну

"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну - РИА Новости, 10.06.2025

"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не пользуется телефоном в повседневной жизни для общения из... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:17:00+03:00

2025-06-10T05:17:00+03:00

2025-06-10T05:17:00+03:00

франция

париж

павел дуров

такер карлсон

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не пользуется телефоном в повседневной жизни для общения из соображений безопасности."Я не пользуюсь телефоном. Вернее, я не пользовался телефоном уже почти год. Но даже до того, как (Франция — Прим.ред) изъяла его, я не пользовался своим телефоном", — сказал он.По словам Дурова, телефон ему нужен для тестирования приложения Telegram из-за многочисленных обновлений мессенджера, поэтому в нем нет даже SIM-карты.Основатель Telegram добавил, что использует для общения ноутбук или планшет.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.

https://ria.ru/20250610/durov-2021909669.html

https://ria.ru/20250609/durov-2021896722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, париж, павел дуров, такер карлсон, telegram, задержание павла дурова во франции