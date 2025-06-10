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"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну - РИА Новости, 10.06.2025
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05:17 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/durov-2021919271.html
"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну
"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну - РИА Новости, 10.06.2025
"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну
Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не пользуется телефоном в повседневной жизни для общения из... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:17:00+03:00
2025-06-10T05:17:00+03:00
франция
париж
павел дуров
такер карлсон
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не пользуется телефоном в повседневной жизни для общения из соображений безопасности."Я не пользуюсь телефоном. Вернее, я не пользовался телефоном уже почти год. Но даже до того, как (Франция — Прим.ред) изъяла его, я не пользовался своим телефоном", — сказал он.По словам Дурова, телефон ему нужен для тестирования приложения Telegram из-за многочисленных обновлений мессенджера, поэтому в нем нет даже SIM-карты.Основатель Telegram добавил, что использует для общения ноутбук или планшет.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
https://ria.ru/20250610/durov-2021909669.html
https://ria.ru/20250609/durov-2021896722.html
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франция, париж, павел дуров, такер карлсон, telegram, задержание павла дурова во франции
Франция, Париж, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну

Дуров заявил, что не пользуется телефоном из соображений безопасности

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не пользуется телефоном в повседневной жизни для общения из соображений безопасности.
"Я не пользуюсь телефоном. Вернее, я не пользовался телефоном уже почти год. Но даже до того, как (Франция — Прим.ред) изъяла его, я не пользовался своим телефоном", — сказал он.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Дуров удивился тому, что не может покинуть Францию
01:19
По словам Дурова, телефон ему нужен для тестирования приложения Telegram из-за многочисленных обновлений мессенджера, поэтому в нем нет даже SIM-карты.
Основатель Telegram добавил, что использует для общения ноутбук или планшет.
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции
Вчера, 22:35
 
ФранцияПарижПавел ДуровТакер КарлсонTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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