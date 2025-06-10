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Прорвали границу: что началось в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025
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08:00 10.06.2025 (обновлено: 11:38 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/bufernye-2021825630.html
Прорвали границу: что началось в зоне СВО
Прорвали границу: что началось в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025
Прорвали границу: что началось в зоне СВО
Российская армия вышла на западные границы Донецкой Народной Республики и продолжает развивать наступление вглубь Днепропетровской области. Таким образом,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:00:00+03:00
2025-06-10T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сумы
днепропетровская область
дмитрий медведев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия вышла на западные границы Донецкой Народной Республики и продолжает развивать наступление вглубь Днепропетровской области. Таким образом, формируется уже третий плацдарм на территории противника. Не исключено, что со временем его расширят до полноценной буферной зоны между ДНР и Украиной. О том, какой она может быть, — в материале РИА Новости.Перешли границуЗападной границы ДНР российские войска достигли еще в мае. Наступали фронтом шириной порядка 20 километров — от Новоалександровки на севере до Алексеевки на юге. Непосредственно в Днепропетровскую область зашли на участке западнее населенного пункта Орехово. По информации Минобороны России, эта честь выпала подразделениям 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр". Севернее пробиваются от Котляровки. Оттуда до "ленточки" — менее трех километров.Киевские власти отрицают прорыв границы. Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что ВСУ удерживают позиции и боевые действия якобы все еще продолжаются на территории ДНР. Однако успехи группировки "Центр" подтверждают даже западные СМИ, обычно не склонные хвалить российскую армию. В частности, британская The Times назвала заход передовых подразделений в Днепропетровскую область "символическим и стратегическим ударом".Высказались и российские официальные лица. В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что нежелание Киева признавать реалии войны на переговорах приведет к новым реалиям на земле. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил: наступление в Днепропетровской области проводится в том числе и для создания буферной зоны.Впервые на официальном уровне прозвучало, что такая зона будет не только вблизи международно признанных российских территорий, но и на границе с новыми регионами. Между тем очевидно: "санитарный кордон" необходим, чтобы обезопасить ДНР от повторных попыток вторжения ВСУ. Кроме того, контроль над границей позволит перерезать снабжение значительной части войск противника, до сих пор остающихся в Донбассе.Ближайшей целью группировки "Центр" в Днепропетровской области может стать населенный пункт Новопавловка — на трассе Т-0428 в семи километрах от "ленточки". По ней ВСУ перебрасывали подкрепления на Южнодонецкое направление. Это была главная логистическая артерия, по которой снабжался, в частности, гарнизон Курахово. Если же примут решение развивать успех на север, то логичным было бы двигаться вдоль границы к Межевой и Славянке — на трассах Т-0406 и Е-50 соответственно. По этим дорогам в Покровск (Красноармейск) везут личный состав и технику. Контроль над ними значительно упростит освобождение 60-тысячного города.Если же оборона ВСУ на Днепропетровском направлении рухнет, не исключено наступление на областной центр. Днепропетровск — важный горнодобывающий центр. Более глубокое проникновение российских сил в регион несет серьезные негативные последствия для армии и экономики Киева. Кроме того, приближение фронта к городу с населением почти в миллион человек резко усугубит проблему с беженцами, что вызовет в тылу противника дезорганизацию и суматоху.Если же мыслить на перспективу, то освобождение Днепропетровска и Запорожья создаст предпосылки для формирования плацдармов на правом (западном) берегу Днепра с последующим наступлением в направлении Приднестровья и отрезанием Украины от Черного моря. Впрочем, это не завтрашняя и даже не послезавтрашняя задача. Главное сейчас — лишить снабжения донбасскую группировку ВСУ.Бросок на СумыВторой плацдарм для буферной зоны в настоящий момент формируется на севере Сумской области. Его отдельные опорные пункты находятся уже на десять километров южнее границы. Российские подразделения вышли на линию Кондратовка — Алексеевка — Яблоновка — Локня. Это около 20 километров. Часть дорог в Сумы — под огнем группировки "Север". Пока неясно, собирается ли командование штурмовать областной центр. В любом случае его необходимо отрезать от Киева.Для этого требуется в первую очередь оседлать трассу Н-07, по которой из Сум через Юнаковку шли колонны ВСУ в Курскую область. Передовые подразделения "Севера" — примерно в двух километрах от Юнаковки. Южнее, в районе Храповщины, Кияницы и Иволжанского, эта дорога примыкает к крупному лесному массиву — по нему можно, не опасаясь дронов, дойти практически до самого облцентра. И одновременно перерезать трассу Т-1901, уходящую на северо-восток.Не исключен поддерживающий удар из Белгородской области, от приграничной Колотиловки. Это позволит взять под контроль трассу Р-45. А контрудар от Теткино способен перерезать дорогу Р-44 и вывести на Сумы с северо-запада. Опыт взятия крупных городов у российской армии уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза, по площади — более чем в два. Освободили его, напомним, за неполных три месяца.В Сумах преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят цепляться ВСУ, — Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря города очень больно ударит по украинской экономике.Выпрямить фронтТретья буферная зона — на границах Украины с Луганской Народной Республикой и Белгородской областью. На востоке Харьковщины подразделения группировки "Запад" на ряде участков вышли к реке Оскол и создали широкий плацдарм на ее западном берегу — от Двуречной до приграничных Тополей. На севере области продолжаются бои под Липцами и Волчанском.После освобождения этих населенных пунктов (к чему теперь есть все предпосылки) российской армии вполне по силам провести операционное выпрямление фронта сходящимися ударами по Великому Бурлуку от Волчанска и Двуречной. Крупная группировка ВСУ попадет в котел. Когда ее ликвидируют, не менее 100 километров границы между Харьковской и Белгородской областями перейдут под наш контроль. Это исключит прорыв противника на территорию России на данном участке и создаст все условия для наступления на Харьков.Конечно, дальнейшее формирование буферных зон потребует серьезных сил и средств, тщательного планирования и интенсивного труда "оборонки". Однако без этой "засечной черты" у Киева сохранится соблазн повторить вторжение в российские регионы. А как показал опыт курской авантюры противника, выбить его обратно не так-то просто. Гораздо эффективнее — разгромить штурмовые колонны ВСУ на их же территории.
https://ria.ru/20250609/dnr-2021798647.html
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украина
сумы
днепропетровская область
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безопасность, украина, сумы, днепропетровская область, дмитрий медведев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Сумы, Днепропетровская область, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Прорвали границу: что началось в зоне СВО

Минобороны России: группировка "Центр" вошла в Днепропетровскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия вышла на западные границы Донецкой Народной Республики и продолжает развивать наступление вглубь Днепропетровской области. Таким образом, формируется уже третий плацдарм на территории противника. Не исключено, что со временем его расширят до полноценной буферной зоны между ДНР и Украиной. О том, какой она может быть, — в материале РИА Новости.

Перешли границу

Западной границы ДНР российские войска достигли еще в мае. Наступали фронтом шириной порядка 20 километров — от Новоалександровки на севере до Алексеевки на юге. Непосредственно в Днепропетровскую область зашли на участке западнее населенного пункта Орехово. По информации Минобороны России, эта честь выпала подразделениям 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр". Севернее пробиваются от Котляровки. Оттуда до "ленточки" — менее трех километров.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне СВО
Киевские власти отрицают прорыв границы. Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что ВСУ удерживают позиции и боевые действия якобы все еще продолжаются на территории ДНР. Однако успехи группировки "Центр" подтверждают даже западные СМИ, обычно не склонные хвалить российскую армию. В частности, британская The Times назвала заход передовых подразделений в Днепропетровскую область "символическим и стратегическим ударом".
Высказались и российские официальные лица. В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что нежелание Киева признавать реалии войны на переговорах приведет к новым реалиям на земле. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил: наступление в Днепропетровской области проводится в том числе и для создания буферной зоны.
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник
Впервые на официальном уровне прозвучало, что такая зона будет не только вблизи международно признанных российских территорий, но и на границе с новыми регионами. Между тем очевидно: "санитарный кордон" необходим, чтобы обезопасить ДНР от повторных попыток вторжения ВСУ. Кроме того, контроль над границей позволит перерезать снабжение значительной части войск противника, до сих пор остающихся в Донбассе.
Ближайшей целью группировки "Центр" в Днепропетровской области может стать населенный пункт Новопавловка — на трассе Т-0428 в семи километрах от "ленточки". По ней ВСУ перебрасывали подкрепления на Южнодонецкое направление. Это была главная логистическая артерия, по которой снабжался, в частности, гарнизон Курахово. Если же примут решение развивать успех на север, то логичным было бы двигаться вдоль границы к Межевой и Славянке — на трассах Т-0406 и Е-50 соответственно. По этим дорогам в Покровск (Красноармейск) везут личный состав и технику. Контроль над ними значительно упростит освобождение 60-тысячного города.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитной ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости
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Работа зенитной ракетной системы ПВО
Если же оборона ВСУ на Днепропетровском направлении рухнет, не исключено наступление на областной центр. Днепропетровск — важный горнодобывающий центр. Более глубокое проникновение российских сил в регион несет серьезные негативные последствия для армии и экономики Киева. Кроме того, приближение фронта к городу с населением почти в миллион человек резко усугубит проблему с беженцами, что вызовет в тылу противника дезорганизацию и суматоху.
Если же мыслить на перспективу, то освобождение Днепропетровска и Запорожья создаст предпосылки для формирования плацдармов на правом (западном) берегу Днепра с последующим наступлением в направлении Приднестровья и отрезанием Украины от Черного моря. Впрочем, это не завтрашняя и даже не послезавтрашняя задача. Главное сейчас — лишить снабжения донбасскую группировку ВСУ.

Бросок на Сумы

Второй плацдарм для буферной зоны в настоящий момент формируется на севере Сумской области. Его отдельные опорные пункты находятся уже на десять километров южнее границы. Российские подразделения вышли на линию Кондратовка — Алексеевка — Яблоновка — Локня. Это около 20 километров. Часть дорог в Сумы — под огнем группировки "Север". Пока неясно, собирается ли командование штурмовать областной центр. В любом случае его необходимо отрезать от Киева.
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Для этого требуется в первую очередь оседлать трассу Н-07, по которой из Сум через Юнаковку шли колонны ВСУ в Курскую область. Передовые подразделения "Севера" — примерно в двух километрах от Юнаковки. Южнее, в районе Храповщины, Кияницы и Иволжанского, эта дорога примыкает к крупному лесному массиву — по нему можно, не опасаясь дронов, дойти практически до самого облцентра. И одновременно перерезать трассу Т-1901, уходящую на северо-восток.
Не исключен поддерживающий удар из Белгородской области, от приграничной Колотиловки. Это позволит взять под контроль трассу Р-45. А контрудар от Теткино способен перерезать дорогу Р-44 и вывести на Сумы с северо-запада. Опыт взятия крупных городов у российской армии уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза, по площади — более чем в два. Освободили его, напомним, за неполных три месяца.
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В Сумах преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят цепляться ВСУ, — Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря города очень больно ударит по украинской экономике.

Выпрямить фронт

Третья буферная зона — на границах Украины с Луганской Народной Республикой и Белгородской областью. На востоке Харьковщины подразделения группировки "Запад" на ряде участков вышли к реке Оскол и создали широкий плацдарм на ее западном берегу — от Двуречной до приграничных Тополей. На севере области продолжаются бои под Липцами и Волчанском.
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом
Украинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом
После освобождения этих населенных пунктов (к чему теперь есть все предпосылки) российской армии вполне по силам провести операционное выпрямление фронта сходящимися ударами по Великому Бурлуку от Волчанска и Двуречной. Крупная группировка ВСУ попадет в котел. Когда ее ликвидируют, не менее 100 километров границы между Харьковской и Белгородской областями перейдут под наш контроль. Это исключит прорыв противника на территорию России на данном участке и создаст все условия для наступления на Харьков.
Конечно, дальнейшее формирование буферных зон потребует серьезных сил и средств, тщательного планирования и интенсивного труда "оборонки". Однако без этой "засечной черты" у Киева сохранится соблазн повторить вторжение в российские регионы. А как показал опыт курской авантюры противника, выбить его обратно не так-то просто. Гораздо эффективнее — разгромить штурмовые колонны ВСУ на их же территории.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСумыДнепропетровская областьДмитрий МедведевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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