https://ria.ru/20250610/bufernye-2021825630.html

Прорвали границу: что началось в зоне СВО

Прорвали границу: что началось в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2025

Прорвали границу: что началось в зоне СВО

Российская армия вышла на западные границы Донецкой Народной Республики и продолжает развивать наступление вглубь Днепропетровской области. Таким образом,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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сумы

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия вышла на западные границы Донецкой Народной Республики и продолжает развивать наступление вглубь Днепропетровской области. Таким образом, формируется уже третий плацдарм на территории противника. Не исключено, что со временем его расширят до полноценной буферной зоны между ДНР и Украиной. О том, какой она может быть, — в материале РИА Новости.Перешли границуЗападной границы ДНР российские войска достигли еще в мае. Наступали фронтом шириной порядка 20 километров — от Новоалександровки на севере до Алексеевки на юге. Непосредственно в Днепропетровскую область зашли на участке западнее населенного пункта Орехово. По информации Минобороны России, эта честь выпала подразделениям 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр". Севернее пробиваются от Котляровки. Оттуда до "ленточки" — менее трех километров.Киевские власти отрицают прорыв границы. Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что ВСУ удерживают позиции и боевые действия якобы все еще продолжаются на территории ДНР. Однако успехи группировки "Центр" подтверждают даже западные СМИ, обычно не склонные хвалить российскую армию. В частности, британская The Times назвала заход передовых подразделений в Днепропетровскую область "символическим и стратегическим ударом".Высказались и российские официальные лица. В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что нежелание Киева признавать реалии войны на переговорах приведет к новым реалиям на земле. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил: наступление в Днепропетровской области проводится в том числе и для создания буферной зоны.Впервые на официальном уровне прозвучало, что такая зона будет не только вблизи международно признанных российских территорий, но и на границе с новыми регионами. Между тем очевидно: "санитарный кордон" необходим, чтобы обезопасить ДНР от повторных попыток вторжения ВСУ. Кроме того, контроль над границей позволит перерезать снабжение значительной части войск противника, до сих пор остающихся в Донбассе.Ближайшей целью группировки "Центр" в Днепропетровской области может стать населенный пункт Новопавловка — на трассе Т-0428 в семи километрах от "ленточки". По ней ВСУ перебрасывали подкрепления на Южнодонецкое направление. Это была главная логистическая артерия, по которой снабжался, в частности, гарнизон Курахово. Если же примут решение развивать успех на север, то логичным было бы двигаться вдоль границы к Межевой и Славянке — на трассах Т-0406 и Е-50 соответственно. По этим дорогам в Покровск (Красноармейск) везут личный состав и технику. Контроль над ними значительно упростит освобождение 60-тысячного города.Если же оборона ВСУ на Днепропетровском направлении рухнет, не исключено наступление на областной центр. Днепропетровск — важный горнодобывающий центр. Более глубокое проникновение российских сил в регион несет серьезные негативные последствия для армии и экономики Киева. Кроме того, приближение фронта к городу с населением почти в миллион человек резко усугубит проблему с беженцами, что вызовет в тылу противника дезорганизацию и суматоху.Если же мыслить на перспективу, то освобождение Днепропетровска и Запорожья создаст предпосылки для формирования плацдармов на правом (западном) берегу Днепра с последующим наступлением в направлении Приднестровья и отрезанием Украины от Черного моря. Впрочем, это не завтрашняя и даже не послезавтрашняя задача. Главное сейчас — лишить снабжения донбасскую группировку ВСУ.Бросок на СумыВторой плацдарм для буферной зоны в настоящий момент формируется на севере Сумской области. Его отдельные опорные пункты находятся уже на десять километров южнее границы. Российские подразделения вышли на линию Кондратовка — Алексеевка — Яблоновка — Локня. Это около 20 километров. Часть дорог в Сумы — под огнем группировки "Север". Пока неясно, собирается ли командование штурмовать областной центр. В любом случае его необходимо отрезать от Киева.Для этого требуется в первую очередь оседлать трассу Н-07, по которой из Сум через Юнаковку шли колонны ВСУ в Курскую область. Передовые подразделения "Севера" — примерно в двух километрах от Юнаковки. Южнее, в районе Храповщины, Кияницы и Иволжанского, эта дорога примыкает к крупному лесному массиву — по нему можно, не опасаясь дронов, дойти практически до самого облцентра. И одновременно перерезать трассу Т-1901, уходящую на северо-восток.Не исключен поддерживающий удар из Белгородской области, от приграничной Колотиловки. Это позволит взять под контроль трассу Р-45. А контрудар от Теткино способен перерезать дорогу Р-44 и вывести на Сумы с северо-запада. Опыт взятия крупных городов у российской армии уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза, по площади — более чем в два. Освободили его, напомним, за неполных три месяца.В Сумах преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят цепляться ВСУ, — Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря города очень больно ударит по украинской экономике.Выпрямить фронтТретья буферная зона — на границах Украины с Луганской Народной Республикой и Белгородской областью. На востоке Харьковщины подразделения группировки "Запад" на ряде участков вышли к реке Оскол и создали широкий плацдарм на ее западном берегу — от Двуречной до приграничных Тополей. На севере области продолжаются бои под Липцами и Волчанском.После освобождения этих населенных пунктов (к чему теперь есть все предпосылки) российской армии вполне по силам провести операционное выпрямление фронта сходящимися ударами по Великому Бурлуку от Волчанска и Двуречной. Крупная группировка ВСУ попадет в котел. Когда ее ликвидируют, не менее 100 километров границы между Харьковской и Белгородской областями перейдут под наш контроль. Это исключит прорыв противника на территорию России на данном участке и создаст все условия для наступления на Харьков.Конечно, дальнейшее формирование буферных зон потребует серьезных сил и средств, тщательного планирования и интенсивного труда "оборонки". Однако без этой "засечной черты" у Киева сохранится соблазн повторить вторжение в российские регионы. А как показал опыт курской авантюры противника, выбить его обратно не так-то просто. Гораздо эффективнее — разгромить штурмовые колонны ВСУ на их же территории.

https://ria.ru/20250609/dnr-2021798647.html

https://ria.ru/20250609/video-2021809898.html

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безопасность, украина, сумы, днепропетровская область, дмитрий медведев, дмитрий песков, вооруженные силы украины