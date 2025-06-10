https://ria.ru/20250610/bpla-2021943560.html

В Ленинградской области отбили атаку беспилотников

В Ленинградской области отбили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025

В Ленинградской области отбили атаку беспилотников

Атака БПЛА в Ленинградской области отбита, воздушная опасность в регионе снята, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:57:00+03:00

2025-06-10T09:57:00+03:00

2025-06-10T10:34:00+03:00

ленинградская область

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Атака БПЛА в Ленинградской области отбита, воздушная опасность в регионе снята, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."Атака БПЛА в Ленобласти отбита. Благодарю 6-ю армию ПВО и дежурные службы. Воздушная опасность в регионе снята", - написал он.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск понедельника до 05.50 мск вторника дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Ленинградской областью. Позднее Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений нет. Затем губернатор сообщил, что в Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Он упал без ущерба.

https://ria.ru/20250610/bpla-2021926379.html

ленинградская область

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Варвара Скокшина

ленинградская область, безопасность