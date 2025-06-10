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В Ленинградской области отбили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
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09:57 10.06.2025 (обновлено: 10:34 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/bpla-2021943560.html
В Ленинградской области отбили атаку беспилотников
В Ленинградской области отбили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
В Ленинградской области отбили атаку беспилотников
Атака БПЛА в Ленинградской области отбита, воздушная опасность в регионе снята, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:57:00+03:00
2025-06-10T10:34:00+03:00
ленинградская область
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Атака БПЛА в Ленинградской области отбита, воздушная опасность в регионе снята, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."Атака БПЛА в Ленобласти отбита. Благодарю 6-ю армию ПВО и дежурные службы. Воздушная опасность в регионе снята", - написал он.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск понедельника до 05.50 мск вторника дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Ленинградской областью. Позднее Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений нет. Затем губернатор сообщил, что в Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Он упал без ущерба.
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ленинградская область, безопасность
Ленинградская область, Безопасность
В Ленинградской области отбили атаку беспилотников

В Ленинградской области отбили атаку БПЛА, воздушная опасность отменена

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Атака БПЛА в Ленинградской области отбита, воздушная опасность в регионе снята, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"Атака БПЛА в Ленобласти отбита. Благодарю 6-ю армию ПВО и дежурные службы. Воздушная опасность в регионе снята", - написал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск понедельника до 05.50 мск вторника дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Ленинградской областью. Позднее Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений нет. Затем губернатор сообщил, что в Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Он упал без ущерба.
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