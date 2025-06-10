https://ria.ru/20250610/bpla-2021943560.html
В Ленинградской области отбили атаку беспилотников
В Ленинградской области отбили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
В Ленинградской области отбили атаку беспилотников
Атака БПЛА в Ленинградской области отбита, воздушная опасность в регионе снята, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:57:00+03:00
2025-06-10T09:57:00+03:00
2025-06-10T10:34:00+03:00
ленинградская область
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Атака БПЛА в Ленинградской области отбита, воздушная опасность в регионе снята, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."Атака БПЛА в Ленобласти отбита. Благодарю 6-ю армию ПВО и дежурные службы. Воздушная опасность в регионе снята", - написал он.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск понедельника до 05.50 мск вторника дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Ленинградской областью. Позднее Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений нет. Затем губернатор сообщил, что в Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Он упал без ущерба.
https://ria.ru/20250610/bpla-2021926379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, безопасность
Ленинградская область, Безопасность
В Ленинградской области отбили атаку беспилотников
В Ленинградской области отбили атаку БПЛА, воздушная опасность отменена