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При атаке БПЛА в Воронежской области никто не пострадал

При атаке БПЛА в Воронежской области никто не пострадал - РИА Новости, 10.06.2025

При атаке БПЛА в Воронежской области никто не пострадал

Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:08:00+03:00

2025-06-10T08:08:00+03:00

2025-06-10T08:08:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены девять БПЛА над Воронежской областью "Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в семи муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены около десяти БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет", - сообщил глава региона.

https://ria.ru/20250610/shapsha-2021923745.html

воронежская область

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Варвара Скокшина

воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия