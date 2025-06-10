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При атаке БПЛА в Воронежской области никто не пострадал
При атаке БПЛА в Воронежской области никто не пострадал - РИА Новости, 10.06.2025
При атаке БПЛА в Воронежской области никто не пострадал
Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:08:00+03:00
2025-06-10T08:08:00+03:00
2025-06-10T08:08:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил во вторник губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены девять БПЛА над Воронежской областью "Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в семи муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены около десяти БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет", - сообщил глава региона.
https://ria.ru/20250610/shapsha-2021923745.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
При атаке БПЛА в Воронежской области никто не пострадал
При атаке украинских дронов в Воронежской области никто не пострадал